14:16
USD 87.44
EUR 101.41
RUB 1.12
Общество

В городе Ош семье с тройней вручили 50 тысяч сомов от имени мэра

В Оше семье, в которой родилась тройня, оказали материальную поддержку от имени мэра города Жанарбека Акаева. Об этом сообщили в мэрии.

Заместитель мэра Оша Масуда Айдарбекова посетила жительницу микрорайона «Анар», расположенного в муниципальном территориальном управлении Керме-Тоо, Мавлюду Бердигулову, которая недавно родила тройню.

От имени мэра города семье вручили сертификат на 50 тысяч сомов, а также подарки для новорожденных.

По данным муниципалитета, малыши появились на свет 20 февраля 2026 года в Ошском областном родильном стационаре. В настоящее время состояние матери и детей оценивается как хорошее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364841/
просмотров: 162
Версия для печати
Материалы по теме
Бюджет города Ош в 2026 году вырастет почти на 1,8 миллиарда сомов
Мэр Оша потребовал возобновить ремонт улицы Абдыкадырова и завершить его в срок
Мэр Оша Жанарбек Акаев объявил курс на «зеленый город»
Мэр Оша провел рейд против стихийной торговли и потребовал «железного порядка»
Эрнис Толтоев назначен вице-мэром Оша по городскому хозяйству и транспорту
Оморбек Торобаев назначен первым заместителем мэра города Ош
Что построят на месте старого базара в городе Ош
Жанарбек Акаев пообещал завершить начатые в Оше проекты
Новый мэр Оша Жанар Акаев: между дефицитом бюджета и тенью предшественника
В городе Ош назначены два новых вице-мэра
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на&nbsp;вертолете В МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на вертолете
Тенге заметно подорожал, рубль и&nbsp;юань дешевеют. Курс валют на&nbsp;4&nbsp;марта Тенге заметно подорожал, рубль и юань дешевеют. Курс валют на 4 марта
Запрет на&nbsp;выезд из&nbsp;Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
Бизнес
Кешбэк до&nbsp;20&nbsp;процентов с&nbsp;MPay Кешбэк до 20 процентов с MPay
Новые победители акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; Новые победители акции «20 миллионеров» от «Оптима Банка»
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; партнер церемонии Ring the Bell for Gender Equality «Элдик Банк» — партнер церемонии Ring the Bell for Gender Equality
Особые цены на&nbsp;особенные подарки: в&nbsp;офисах Beeline идет распродажа iPhone Особые цены на особенные подарки: в офисах Beeline идет распродажа iPhone
6 марта, пятница
14:11
В Чуйской области задержаны подозреваемые в совершении серии краж В Чуйской области задержаны подозреваемые в совершении...
14:04
Житель Сузакского района извинился за ложные слухи об аэропорте «Джалал-Абад»
13:57
В городе Ош семье с тройней вручили 50 тысяч сомов от имени мэра
13:56
Аудит Счетной палаты. В Минтруда выявили финнарушения на 36 миллионов сомов
13:43
Автодорогу Арал — Казарман расчищают от камнепада