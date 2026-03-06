В городе Ош семье с тройней вручили 50 тысяч сомов от имени мэра

В Оше семье, в которой родилась тройня, оказали материальную поддержку от имени мэра города Жанарбека Акаева. Об этом сообщили в мэрии.

Заместитель мэра Оша Масуда Айдарбекова посетила жительницу микрорайона «Анар», расположенного в муниципальном территориальном управлении Керме-Тоо, Мавлюду Бердигулову, которая недавно родила тройню.

От имени мэра города семье вручили сертификат на 50 тысяч сомов, а также подарки для новорожденных.

По данным муниципалитета, малыши появились на свет 20 февраля 2026 года в Ошском областном родильном стационаре. В настоящее время состояние матери и детей оценивается как хорошее.