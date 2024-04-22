С манасчи и сотрудниками ГУОБДД. В Бишкеке откроется мотосезон

В Бишкеке 27 апреля состоится официальное открытие мотосезона. Об этом сообщили организаторы.

«Это самое главное мероприятие в мотокультуре, и сезон 2024 года мы открываем в сотрудничестве с манасчи из проекта «Билим айтыш» Интерньюс и кыргызским национальным театром «Манас», — отметили они.

Байкеры напоминают о начале мотосезона и призывают автомобилистов и пешеходов быть внимательными на дорогах и соблюдать Правила дорожного движения.

Мотопробег пройдет по центральным улицам столицы в сопровождении сотрудников ГУОБДД. Затем на площади Победы состоится праздничная концертная программа.

В этом году открытие сезона с участием более 300 мотоциклистов Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, а также России пройдет под слоганом «Айкөл Манас. Күч бирдикте!» («Манас Великодушный. Сила в единстве!») и под треки с отрывками из эпоса в современной музыкальной аранжировке.

В программе мероприятия предусмотрены выступление юных манасчи, а также развлекательные и спортивные игры, конкурсы по этнотематике.

Организаторами выступают Сообщество мотоциклистов Кыргызстана и мотоклубы Бишкека под эгидой Ассоциации мотоциклистов Центральной Азии.