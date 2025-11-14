Минфин формирует комиссию по рассмотрению жалоб в сфере госзакупок

Департамент государственных закупок при Министерстве финансов начал формирование независимой комиссии по рассмотрению административных жалоб и обращений.

Согласно Закону «О государственных закупках», комиссия будет рассматривать жалобы на решения закупающих организаций и агентов, а также обращения, связанные с процедурой закупок.

По данным пресс-службы Минфина, объявлен набор в состав комиссии. В нее могут войти представители общественности, юристы и сертифицированные специалисты в сфере госзакупок.

Для участия в конкурсе необходимо соответствовать таким требованиям, как:

гражданство КР;

высшее профессиональное образование;

наличие сертификата специалиста по государственным закупкам;

опыт работы не менее трех лет по соответствующему направлению;

отсутствие судимости.

Отбор членов комиссии проводится в два этапа: оценка документов и собеседование. По результатам конкурса формируется также резервный состав.

Заявки принимаются до 24 ноября 2025 года.