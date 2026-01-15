ГП «Кыргызфармация» начало централизованную закупку лекарств на 2026 год

Государственное предприятие «Кыргызфармация» объявило о начале централизованной процедуры закупки лекарств и медицинских изделий на 2026 год.
По данным ГП, процесс закупки включает три этапа:
- Мониторинг цен.
- Объявление на госплощадке.
- Определение победителя.
Отметим, что от пациентов и населения неоднократно звучали нарекания в адрес «Кыргызфармации». На предприятии проблемы признают, однако подчеркивают: часто возникают случаи, когда больницы подают заявки с опозданием, неполностью или с ошибками.
Министерство здравоохранения решило проверить деятельность ГП.
В республике до 95 процентов препаратов закупают за счет импорта.