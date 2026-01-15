ГП «Кыргызфармация» начало централизованную закупку лекарств на 2026 год

Государственное предприятие «Кыргызфармация» объявило о начале централизованной процедуры закупки лекарств и медицинских изделий на 2026 год.

По данным ГП, процесс закупки включает три этапа:

Мониторинг цен. Объявление на госплощадке. Определение победителя.

Отметим, что от пациентов и населения неоднократно звучали нарекания в адрес «Кыргызфармации». На предприятии проблемы признают, однако подчеркивают: часто возникают случаи, когда больницы подают заявки с опозданием, неполностью или с ошибками.

Министерство здравоохранения решило проверить деятельность ГП.

В республике до 95 процентов препаратов закупают за счет импорта.