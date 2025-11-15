10:05
Власть

Минводсельпрому увеличили парк служебного транспорта для оперативной работы

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление о правилах использования служебного и дежурного автотранспорта государственными и муниципальными органами. Решение принято для повышения мобильности и оперативности работы Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Согласно обновлению, в центральном аппарате министерства теперь разрешено иметь до семи единиц служебного и дежурного автотранспорта. 

Как отмечено в документе, расширение автопарка необходимо для обеспечения полноценной и эффективной работы ведомства, что связано с оперативным реагированием, выездными проверками, мониторингом объектов аграрной отрасли и водного хозяйства по всей стране.
