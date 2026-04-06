23:47
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.10
Общество

Ош и Санкт-Петербург продолжат совместную подготовку IT-специалистов

Вице-мэра города Ош Масуда Айдарбекова встретилась с зампредседателя Комитета по внешним связям города Санкт-Петербург Евгением Кассюрой, президентом Ассоциации содействия международной трудовой миграции Еленой Деминой, генеральным директором миграционного центра «Южный» Акимом Черниковым и генеральным консулом Российской Федерации в городе Ош Романом Свистиным. Об этом сообщили в муниципалитете южной столицы.

По ее данным, в ходе встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества между двумя городами в торгово-экономической, цифровой, образовательной, здравоохранительной и культурной сферах.

Также по итогам визита делегации Санкт-Петербурга в Ош в июне 2024 года достигнута договоренность о продолжении проектов по внедрению решений «Безопасный город», развитию цифровых сервисов и подготовке IT-специалистов.

Стороны выразили заинтересованность в усилении сотрудничества в сфере трудовой миграции, улучшении обмена информацией и принятии совместных мер по предотвращению незаконной миграции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369190/
просмотров: 193
Версия для печати
Материалы по теме
Экс-мэр Оша после допроса вернулся в южную столицу — очевидцы
Ночной пожар в городе Ош унес жизнь мужчины
В Ошской области раскрыли коррупционную схему с земельными участками
В Ошском гарнизоне проверили боеготовность войск и военкоматов
Многофункциональную спортивную арену планируют построить в городе Ош
В городе Ош выявили группу, подозреваемую в экстремизме, прошли обыски
Более 6,4 миллиона сомов взыскано в Ошской области за нанесение вреда экологии
Город Ош на грани мусорного кризиса. Минприроды выявило сотни нарушений
В Оше семье с четверняшками подарили квартиру от имени президента
Студентка из Индии обманула земляков на 3 миллиона сомов в городе Ош
Популярные новости
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в&nbsp;наступившие выходные Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
В&nbsp;Баткене жители зарабатывают на&nbsp;клубнике 1,5 тысячи сомов за&nbsp;килограмм В Баткене жители зарабатывают на клубнике 1,5 тысячи сомов за килограмм
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Путин наградил кыргызстанку за&nbsp;вклад в&nbsp;проведение акции &laquo;Бессмертный полк&raquo; Путин наградил кыргызстанку за вклад в проведение акции «Бессмертный полк»
Бизнес
Бурный рост сделок в&nbsp;Royal Central Park на&nbsp;мероприятии 4&nbsp;апреля 2026 года Бурный рост сделок в Royal Central Park на мероприятии 4 апреля 2026 года
В&nbsp;Бишкеке стало на&nbsp;один зеленый парк больше благодаря команде&nbsp;О! В Бишкеке стало на один зеленый парк больше благодаря команде О!
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
6 апреля, понедельник
23:36
Google сделала бесплатным ИИ-генератор видео Veo 3.1 AI для всех пользователей Google сделала бесплатным ИИ-генератор видео Veo 3.1 AI...
23:13
Ош и Санкт-Петербург продолжат совместную подготовку IT-специалистов
23:02
Минздрав КР и посол Турции обсудили вопросы лечения граждан и подготовки кадров
22:41
Более 240 тысяч кыргызстанцев установили самозапрет на кредит через «Түндүк»
22:23
Загрязнение воздуха. Кыргызстан вошел в топ-20 стран мира в рейтинге IQAir