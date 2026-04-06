Ош и Санкт-Петербург продолжат совместную подготовку IT-специалистов

Вице-мэра города Ош Масуда Айдарбекова встретилась с зампредседателя Комитета по внешним связям города Санкт-Петербург Евгением Кассюрой, президентом Ассоциации содействия международной трудовой миграции Еленой Деминой, генеральным директором миграционного центра «Южный» Акимом Черниковым и генеральным консулом Российской Федерации в городе Ош Романом Свистиным. Об этом сообщили в муниципалитете южной столицы.

По ее данным, в ходе встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества между двумя городами в торгово-экономической, цифровой, образовательной, здравоохранительной и культурной сферах.

Также по итогам визита делегации Санкт-Петербурга в Ош в июне 2024 года достигнута договоренность о продолжении проектов по внедрению решений «Безопасный город», развитию цифровых сервисов и подготовке IT-специалистов.

Стороны выразили заинтересованность в усилении сотрудничества в сфере трудовой миграции, улучшении обмена информацией и принятии совместных мер по предотвращению незаконной миграции.