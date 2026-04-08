В Бишкеке 8 апреля будет облачно, возможен дождь. Температура воздуха ожидается +18 градусов.

Отключения света, воды и газа

8.00-17.00 — улица Байтика Баатыра, дома № 79к, 80к;

9.30-14.30 — улица Каралаева, дома № 38/1, 40/6;

9.30-15.30 — улица Элебаева, дом № 63;

9.30-17.00 — отрезки улиц Елебесова, Фирсова, Карагачевая, переулки Озерный, Кукурузный, 8-й микрорайон, улицы Байтик баатыра, дома № 1 б, 1в, 3, 3в, Загорская, дом, Токмакская, дома № 25, 25А, 25Б;

11.00-17.00 — жилмассив «Рухий Мурас» (улица 4);

14.00-17.00 — улица Байтик баатыра (уличное освещение);

9.00-12.00 — отрезки улиц Чуйкова, Логвиненко, улица Лумумбы, дом № 139А;

9.00-17.00 — улица Фатьянова, дом № 4, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара Коо, Садырбаева, Кок-Добо), микрорайон «Джал-23» (улицы Циолковского, Тыналиева, Ахунбаева), отрезки улиц Тыныстанова, Линейной, Абдрахманова, Тогулбай-Ата, села Маевка (улицы Садовая, Курманалиева, Молодая Гвардия, переулок Садовый), Лебединовка;

12.00-17.00 — отрезки улиц Табалдиева, Кудайбергенова;

9.00-17.30 — жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Дзержинского, Кырк-Чоро, Ынтымак, Биримдик, Надыр);

12.45-17.00 — улица Лумумбы, дом № 139В;

9.00-13.00 — села Кашка-Суу (улицы Эркин, Медерова, Ала-Арчинская, Озгоруш, Достук, Раимбекова, Медерова, Лесхоз, Новостройка), Байтик (улицы Эшмамбета, Новостройка, Суюмбаева, Раимбекова, Байтика, переулки Молодежный, Ала-Арчинский, Береговая, Дружбы, Сейтека, жилмассив «Ынтымак»), Ленинское;

13.00-17.00 — села Кашка-Суу (улицы Эркин, Медерова, Ала-Арчинская, Озгоруш, Достук, Раимбекова, Медерова, Лесхоз, Новостройка), Байтик (улицы Эшмамбета, Новостройка, Суюмбаева, Раимбекова, Байтика, переулки Молодежный, Ала-Арчинский, Береговая, Дружбы, Сейтека, жилмассив «Ынтымак»), Константиновка.

У кого намечается той

Гульназ Халилова

Родился 8 апреля 1972 года. Депутат Бишкекского горкенеша.

Чоро Сейитов

Родился 8 апреля 1980 года. Первый заместитель министра экономики и коммерции КР.

Памятные даты

День сотрудника органа по контролю наркотиков КР

Учрежден в 2006 году.

Впервые орган, контролирующий наркотики, создан в Кыргызской Республике в 1993-м. Это была Госкомиссия по контролю нарковеществ, учрежденная 8 апреля.

Люди, которые меняли мир

Родился историк Сабыр Аттокуров

Родился 8 апреля 1932 года в селе Кызыл-Туу Джумгальского района Нарынской области.

Занимался изучением истории становления промышленности Кыргызстана, проблемами археологии и этнографии. Автор более 200 научных трудов, монографий, учебных пособий, словарей. Подготовил несколько кандидатов и докторов исторических наук. Долгое время возглавлял исторический факультет КГУ имени 50-летия СССР.

Внес большой вклад в научное исследование кыргызских родословных преданий.

В конце 1980-х по ложному доносу по обвинению в национализме снят с работы и исключен из рядов КПСС. Основное обвинение заключалось в том, что Сабыр Аттокуров в своих лекциях рассказывал о самобытности кыргызского народа, традициях и обычаях, необходимости их сохранения. Позднее решением ЦК КПСС реабилитирован и восстановлен в рядах партии.

Умер в 2005 году.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

