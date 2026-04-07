В Бишкеке 7 апреля будет облачно. Температура воздуха ожидается +26 градусов.

Уларбек Исмаилов

Родился 7 апреля 1982 года. Первый заместитель полномочного представителя президента в Джалал-Абадской области.

Памятные даты

День Апрельской народной революции

Фото из интернета. Монумент в память погибшим во время аксыйских событий 2002 года и апрельских 2010-го

События 2010 года начались в Таласе, где возникли первые столкновения милиции со сторонниками оппозиции. Там произошел первый захват зданий государственных органов власти, в руках протестующих оказался и министр внутренних дел Молдомуса Конгантиев.

После волна протестов перекинулась и на Бишкек. Последней каплей недовольства, которое и привело в итоге к кровавым событиям на площади Ала-Тоо и захвату «Белого дома», стало задержание накануне, 6 апреля, лидеров оппозиции.

Всемирный день здоровья

Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля, в день создания в 1948-м Всемирной организации здравоохранения. Членами ВОЗ стали 194 государства.

Благовещение Пресвятой Богородицы

Всемирный день здоровья — это глобальная кампания, которая направлена на привлечение внимания каждого жителя нашей планеты к проблемам здоровья и здравоохранения с целью проведения совместных действий для защиты здоровья и благополучия людей.

Этот светлый христианский праздник православная церковь отмечает 7 апреля (по новому стилю).

Название праздника — Благовещение — передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и рождении Ею Богомладенца Христа. Этот праздник относится к двунадесятым непереходящим и отмечается каждый год в один и тот же апрельский день.

Фото из интернета. Икона Андрея Рублева «Благовещение»

Главной иконой праздника можно считать шедевр Андрея Рублева: ангел сходит к Деве, чтобы возвестить ей благую весть.

Люди, которые меняли мир

Родился кинорежиссер Дмитрий Эрдман

Фото open.kg. Дмитрий Эрдман

Родился 7 апреля 1894 года в Риге. Кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.

В 1943-м становится одним из зачинателей кыргызского до­кументального кино. В течение последующих 20 лет смонтировал на сту­дии «Кыргызфильм» более 350 номеров киножурнала «Советская Киргизия», снял разные по жанровым признакам ленты: «Киргизия в дни Отечественной войны» (1943), «День Победы» (1945), «10 лет Академии» (1952), «Плотина в горах» (1955), «Большой Чуйский канал» (1956), «Высокая награда» (1957), «Солнечный город» (1958), «Проверено делом» (1961), «Обитатели горных вершин» (1964).

Воспитал большой отряд молодых кинодокументалистов, был наставником режиссеров, связавших свою творческую судьбу с дубляжем, так как сам дал вторую жизнь на кыргызском языке ряду лучших фильмов советского кино 1950-х годов: «Сестры», «Дом, в котором я живу», «Рожден­ные бурей» и другим.

Умер в 1978-м во Фрунзе.

Родился Герой Советского Союза Иван Гавриш

Фото из интернета. Иван Гавриш

Родился 7 апреля 1920 года в селе Садовом. В Красной армии с 1938-го. Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года, которую начал авиатехником.

В сентябре 1941-го в числе группы техников направляется на учебу в Воронежскую школу пилотов первоначального обучения, а затем в Балашовскую военно-авиационную школу пилотов.

Командир звена 74-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии старший лейтенант Иван Гавриш к марту 1945 года совершил 100 боевых вылетов, подбил 13 танков, уничтожил около 60 автомашин, несколько складов с боеприпасами, много другой техники и живой силы противника. Всего за годы Великой Отечественной войны совершил 129 боевых вылетов.

С 1959-го майор Иван Гавриш в запасе. Перешел работать в гражданскую авиацию и 10 лет управлял реактивными пассажирскими лайнерами.

Умер 30 октября 1994 года в Ростове-на-Дону.

Родился акын Тууганбай Абдиев

Родился 7 апреля 1937 года в селе Ничке-Сай. Поэт-импровизатор, сказитель дастанов, комузист. Заслуженный артист Киргизской ССР, народный артист Кыргызстана.

В 1955-м работал в Токтогульском районном дворце культуры, в 1956-1961 годах — в Джалал-Абадском кыргызском драматическом театре. С 1961-го и до последних дней жизни — артист Кыргызской государственной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

В своей неповторимой интерпретации исполнял народные эпосы, дастаны и мелодии известных авторов.

Опубликовал ряд сборников своих произведений: «Таңшы комуз» («Переливы комуза», 1979), «Ыр канатында» («На крыльях песни», 1984), «Залкарлар. Замандаштар. Чоңколор» (1999).

В 1984 году сыграл главную роль (акына-сказителя Раймалы) в художественном фильме «Песнь о любви» («Махабат дастаны») по роману Чингиза Айтматова «И дольше века длится день» (режиссер Дооронбек Садырбаев).

После распада СССР уделял большое внимание поддержке традиционной кыргызской культуры, ее популяризации среди молодежи.

Умер 1 декабря 2008-го.

