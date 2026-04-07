В Бишкеке 7 апреля будет облачно. Температура воздуха ожидается +26 градусов.
Отключения света, воды и газа
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Жукеева-Пудовкина, Токомбаева, Молдобасанова, дом № 8а, село Орто-Сай, улица Байтика Баатыра, отрезки улиц Медерова, Актюбинской, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Баха, Каркыра, Кара Коо, Тогуз Ак), «Ынтымак» (улица Тогузак), улица Льва Толстого, дом № 20, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара Коо, Садырбаева, Кок-Добо), отрезки улицы Баетова, бульвара Эркиндик, улиц Жумабека, Тыныстанова, микрорайон «Джал», улица Тыналиева, отрезки улицы Фрунзе, улица Лумумбы, дом № 139Б, села Аламедин, Бос-Болток, Кок-Жар (улицы Конур-Осмон, Уметалиева, Майрам, 7 Апреля, Карагул-Акмата, Егимбаева, Кыяла, садовое товарищество «Строитель», улицы Алымбаева, Салкына, Сейтек, Маликова, Жапаров Жумадила, район «Панорамы»), Карла-Маркса (улицы Октябрьская, Пионерская, Молодежная, Комсомольская, Звездная);
- 9.30-15.00 — проспект Чингиза Айтматова, дом № 80/1 блок «А» и «Б»;
- 9.30-15.30 — переулок Геологический, дом № 1;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Пархоменко, Куликовской, Алма-Атинской, Буденного, Рязанской, переулки Кирпичный, Кантемирова, Пишпекский, Черкесский, Волховский, Рыбинский, жилмассив «Бакай-Ата» (улица Арашан), проспект Жибек Жолу между улицей Панфилова и бульваром Эркиндик;
- 14.00-16.30 — улица Байтика Баатыра, дом № 7/1;
- 9.00-18.00 — село Пригородное (улицы Новая, МТФ, Жаштык-1-3-4-5, Эркиндик-1-2-5-6-7-8-9, Юбилейное, Островского, Горького, Первомайская, Маяковского, Садовая, Космонавт, Береговая, Широкая, 8 Марта, Марата, Дорожная, Гагарина, Сибирская, Арсланбаб, Строительная, Лесная, Новая, Ынтымак, Нижняя, Ленская-БЧК), жилмассив «Умут» (улицы Мыскал, 1 Мая, Умут-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24), отрезки улиц Кулиева, Куренкеева, проспекта Жибек Жолу, улиц Араванской, Малышова;
- 9.00-13.00 — село Лебединовка;
- 13.00-17.00 — село Учхоз (улица Карасуйская).
- 9.00-2.00 — районы отключения: улицы Алыкулова — Кустанайская — Муромская — Садыгалиева — Льва Толстого — район завода Coca-Cola; улица Садыгалиева — проспект Дэн Сяопина — улицы Лумумбы — Волковой — Кустанайская — Алимжан-Ата — БЧК — улицы Ленская — Космонавтов — Коммунарова — река Ала-Арча — улицы Рыскулова — Пишпекская — Джамгырчинова — Кайназарова — переулок Гатчинский; жилмассивы «Военный городок», «Кызыл-Аскер», «110-й квартал», микрорайон «Достук».
У кого намечается той
Уларбек Исмаилов
Родился 7 апреля 1982 года. Первый заместитель полномочного представителя президента в Джалал-Абадской области.
Памятные даты
День Апрельской народной революции
События 2010 года начались в Таласе, где возникли первые столкновения милиции со сторонниками оппозиции. Там произошел первый захват зданий государственных органов власти, в руках протестующих оказался и министр внутренних дел Молдомуса Конгантиев.
После волна протестов перекинулась и на Бишкек. Последней каплей недовольства, которое и привело в итоге к кровавым событиям на площади Ала-Тоо и захвату «Белого дома», стало задержание накануне, 6 апреля, лидеров оппозиции.
Всемирный день здоровья
Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля, в день создания в 1948-м Всемирной организации здравоохранения. Членами ВОЗ стали 194 государства.
Благовещение Пресвятой Богородицы
Этот светлый христианский праздник православная церковь отмечает 7 апреля (по новому стилю).
Название праздника — Благовещение — передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и рождении Ею Богомладенца Христа. Этот праздник относится к двунадесятым непереходящим и отмечается каждый год в один и тот же апрельский день.
Главной иконой праздника можно считать шедевр Андрея Рублева: ангел сходит к Деве, чтобы возвестить ей благую весть.
Люди, которые меняли мир
Родился кинорежиссер Дмитрий Эрдман
Родился 7 апреля 1894 года в Риге. Кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.
В 1943-м становится одним из зачинателей кыргызского документального кино. В течение последующих 20 лет смонтировал на студии «Кыргызфильм» более 350 номеров киножурнала «Советская Киргизия», снял разные по жанровым признакам ленты: «Киргизия в дни Отечественной войны» (1943), «День Победы» (1945), «10 лет Академии» (1952), «Плотина в горах» (1955), «Большой Чуйский канал» (1956), «Высокая награда» (1957), «Солнечный город» (1958), «Проверено делом» (1961), «Обитатели горных вершин» (1964).
Воспитал большой отряд молодых кинодокументалистов, был наставником режиссеров, связавших свою творческую судьбу с дубляжем, так как сам дал вторую жизнь на кыргызском языке ряду лучших фильмов советского кино 1950-х годов: «Сестры», «Дом, в котором я живу», «Рожденные бурей» и другим.
Умер в 1978-м во Фрунзе.
Родился Герой Советского Союза Иван Гавриш
Родился 7 апреля 1920 года в селе Садовом. В Красной армии с 1938-го. Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года, которую начал авиатехником.
В сентябре 1941-го в числе группы техников направляется на учебу в Воронежскую школу пилотов первоначального обучения, а затем в Балашовскую военно-авиационную школу пилотов.
Командир звена 74-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии старший лейтенант Иван Гавриш к марту 1945 года совершил 100 боевых вылетов, подбил 13 танков, уничтожил около 60 автомашин, несколько складов с боеприпасами, много другой техники и живой силы противника. Всего за годы Великой Отечественной войны совершил 129 боевых вылетов.
С 1959-го майор Иван Гавриш в запасе. Перешел работать в гражданскую авиацию и 10 лет управлял реактивными пассажирскими лайнерами.
Умер 30 октября 1994 года в Ростове-на-Дону.
Родился акын Тууганбай Абдиев
Родился 7 апреля 1937 года в селе Ничке-Сай. Поэт-импровизатор, сказитель дастанов, комузист. Заслуженный артист Киргизской ССР, народный артист Кыргызстана.
В 1955-м работал в Токтогульском районном дворце культуры, в 1956-1961 годах — в Джалал-Абадском кыргызском драматическом театре. С 1961-го и до последних дней жизни — артист Кыргызской государственной филармонии имени Токтогула Сатылганова.
В своей неповторимой интерпретации исполнял народные эпосы, дастаны и мелодии известных авторов.
Опубликовал ряд сборников своих произведений: «Таңшы комуз» («Переливы комуза», 1979), «Ыр канатында» («На крыльях песни», 1984), «Залкарлар. Замандаштар. Чоңколор» (1999).
В 1984 году сыграл главную роль (акына-сказителя Раймалы) в художественном фильме «Песнь о любви» («Махабат дастаны») по роману Чингиза Айтматова «И дольше века длится день» (режиссер Дооронбек Садырбаев).
После распада СССР уделял большое внимание поддержке традиционной кыргызской культуры, ее популяризации среди молодежи.
Умер 1 декабря 2008-го.
Куда сходить
