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Экономика

ЕАБР рассказал в Алматы о перспективном проекте горного курорта Baytik

Евразийский банк развития заинтересован в участии в перспективных проектах по созданию туристической инфраструктуры в странах региона, заявил в Алматы на саммите руководителей Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК, альянс объединяет ведущие горные курорты стран Центральной Азии) исполнительный директор дирекции по транспорту и инфраструктуре ЕАБР Сергей Пасеко. Об этом сообщается на сайте организации.

Главным событием саммита стал международный экспертно-инвестиционный форум «Алматинский горный кластер как основа межгосударственного туристического маршрута ЕАГК». Форум собрал более 50 руководителей горных курортов и экспертов по развитию туризма из Австрии, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана и Южной Кореи, а также представителей госструктур РК.

Основной темой обсуждений стали перспективы создания алматинского горного кластера. В новом Национальном плане развития Казахстана до 2029 года он назван одним из трех приоритетных направлений для развития туризма.

Участникам рассказали, что ранее Национальное агентство по инвестициям Кыргызской Республики, ООО «Васта Дискавери» и ЕАБР заключили трехсторонний меморандум о сотрудничестве по созданию горного курорта Baytik («Байтик») в КР. Проект будущего курорта включает 15 канатных дорог, 36 горнолыжных трасс общей протяженностью более 57 километров, 4 туристические деревни и горнолыжный комплекс, удовлетворяющий требования международных соревнований самого высокого уровня, таких как Олимпийские игры и этапы Кубка мира по горнолыжным дисциплинам и сноуборду.

На форуме обсудили возможности сотрудничества в направлении создания новых объектов в государствах Центральной Азии. В частности, идея создания алматинского горного кластера, по мнению участников дискуссии, состоит в объединении территорий от курорта «Шымбулак» до курорта «Ой-Карагай» системой современных гондольных подъемников. Планируется, что они свяжут между собой несколько крупных горных ущелий вокруг Алматы, таких как Ким-Асар, Бутаковка, Котырбулак и образуют единую туристическую зону со 150 километрами горнолыжных трасс зимой и более 100 километрами пешеходных маршрутов летом.

Генеральный директор курорта «Шымбулак» Ринат Абдрахманов видит данный проект исключительно международным, чтобы использовать работающий в соседних с Казахстаном странах позитивный опыт.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/304519/
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