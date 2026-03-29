Мюзикл о судьбе Суйменкула Чокморова показали в национальной филармонии

На большой сцене Кыргызской национальной филармонии состоялся показ национального мюзикла «Суйменкул», посвященного жизни и творчеству великого артиста и киноактера Суйменкула Чокморова.

Как отметили в Минкультуры, эта масштабная постановка в художественном плане отражает дух целой эпохи, формирование национального самосознания и глубокое влияние искусства на человеческую душу через судьбу одного человека.

Главные роли исполнили талантливые артисты Аксай Мукамбетов, Курал Чокоев, Улан Качкиналиев, Салима Балтаева и Миран Жанарбаев.