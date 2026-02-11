Показ мюзикла «Суйменкул» в Бишкеке перенесли

Показ национального мюзикла «Суйменкул» в Бишкеке перенесли. Об этом сообщает Минкультуры.

По его данным, показ должен был пройти в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 12-17 февраля.

«По техническим причинам показ переносится на 28-31 марта. Приносим извинения за причиненные неудобства и благодарим за понимание», — говорится в сообщении.

Отметим, мюзикл посвящен судьбе известного актера, народного артиста СССР Суйменкула Чокморова. Постановку профинансировало Министерство культуры, информации и молодежной политике.