В городе Балыкчи вновь заработал старый кинотеатр «Иссык-Куль»: 30 лет спустя

В городе Балыкчи вновь заработал старый кинотеатр «Иссык-Куль», 30 лет стоявший закрытым без ремонта. Об этом в Facebook сообщила дочь народного артиста СССР, кинорежиссера Толомуша Океева Азиза.

По ее словам, силами местных молодых активистов, мэрии города здание было реконструировано и оснащено современными просмотровыми залами, игровой детской площадкой. Перед кинотеатром установили групповой памятник, посвященный выдающимся кинематографистам страны Толомушу Окееву, Болоту Шамшиеву и Суйменкулу Чокморову. Рядом дети посадили 50 саженцев.

«На торжественное открытие прибыло много горожан, официальных лиц и гостей. Выражаю глубокую благодарность Кайрат Ишенгазы уулу и его семье и другим организаторам за отличный проект и прекрасную организацию открытия», — отметила Азиза Океева.