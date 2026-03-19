18:39
USD 87.45
EUR 100.17
RUB 1.03
Общество

При каких заболеваниях встречается анемия, рассказали врачи

В Бишкекском центре укрепления здоровья рассказали об анемии и ее профилактике.

Анемия — это уменьшение содержания гемоглобина и/или снижение количества эритроцитов в единице объема крови, приводящее к снижению снабжения тканей кислородом.

Диагноз «анемия» ставят при снижении гемоглобина ниже 130 граммов на литр у мужчин и ниже 115 граммов на литр у женщин. У детей для постановки диагноза принимают во внимание возраст ребенка.

Анемия встречается при ряде заболеваний: язвы и полипы желудочно-кишечного тракта, хроническая болезнь почек, онкологические, инфекционные заболевания, глистные инвазии и другое.

Чем ниже уровень гемоглобина, тем тяжелее протекает анемия.

Для предупреждения анемии важно регулярно посещать врача, сдавать анализы крови, своевременно лечить все хронические заболевания, сопровождающиеся потерей крови. В рацион важно включать продукты, богатые железом.

Существует два основных типа железа, содержащиеся в продуктах питания: гемовое и негемовое.

Гемовое железо поступает в организм из животного белка. Наиболее богаты гемовым железом мясные субпродукты, красное мясо, птица и яйца. Также большую порцию железа содержит шоколад — 19 процентов от суточной нормы в 28 граммов.

Негемовое железо можно получить из зелени, орехов, бобовых, но его биодоступность составляет 5-12 процентов, в то время как гемового железа — 14-18 процентов.

Для людей, придерживающихся веганства и вегетарианства, богатым источником железа могут стать гречка, нут, гранат, киноа, бобы, шпинат.

Железо из продуктов животного происхождения усваивается организмом лучше, чем из растительных источников.

Важно правильно употреблять пищу, содержащую железо:

  • продукты, насыщенные этим минералом, хорошо сочетаются с фруктами и овощами с высоким уровнем витамина С. Такое соседство увеличивает усвоение железа;
  • продукты, насыщенные кальцием, наоборот, подавляют всасывание железа, поэтому их лучше употреблять в разное время.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366737/
просмотров: 260
Версия для печати
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в&nbsp;соцсетях Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в соцсетях
Знаменитые лошадки у&nbsp;ЦУМа нашли во&nbsp;дворе частного дома в&nbsp;селе Восток Знаменитые лошадки у ЦУМа нашли во дворе частного дома в селе Восток
Бизнес
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
Акция от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo;: время низких ставок по&nbsp;кредитам Акция от «Элдик Банка»: время низких ставок по кредитам
19 марта, четверг
18:25
Жителей новостроек Бишкека приглашают на посадку деревьев и субботники Жителей новостроек Бишкека приглашают на посадку деревь...
18:02
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
18:01
При каких заболеваниях встречается анемия, рассказали врачи
17:37
Детские напитки обложат акцизом: вводится обязательная маркировка
17:35
Реконструкция парка за 90 миллионов сомов в Сузаке вызвала вопросы у Минстроя