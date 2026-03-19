При каких заболеваниях встречается анемия, рассказали врачи

В Бишкекском центре укрепления здоровья рассказали об анемии и ее профилактике.

Анемия — это уменьшение содержания гемоглобина и/или снижение количества эритроцитов в единице объема крови, приводящее к снижению снабжения тканей кислородом.

Диагноз «анемия» ставят при снижении гемоглобина ниже 130 граммов на литр у мужчин и ниже 115 граммов на литр у женщин. У детей для постановки диагноза принимают во внимание возраст ребенка.

Анемия встречается при ряде заболеваний: язвы и полипы желудочно-кишечного тракта, хроническая болезнь почек, онкологические, инфекционные заболевания, глистные инвазии и другое.

Чем ниже уровень гемоглобина, тем тяжелее протекает анемия.

Для предупреждения анемии важно регулярно посещать врача, сдавать анализы крови, своевременно лечить все хронические заболевания, сопровождающиеся потерей крови. В рацион важно включать продукты, богатые железом.

Существует два основных типа железа, содержащиеся в продуктах питания: гемовое и негемовое.

Гемовое железо поступает в организм из животного белка. Наиболее богаты гемовым железом мясные субпродукты, красное мясо, птица и яйца. Также большую порцию железа содержит шоколад — 19 процентов от суточной нормы в 28 граммов.

Негемовое железо можно получить из зелени, орехов, бобовых, но его биодоступность составляет 5-12 процентов, в то время как гемового железа — 14-18 процентов.

Для людей, придерживающихся веганства и вегетарианства, богатым источником железа могут стать гречка, нут, гранат, киноа, бобы, шпинат.

Железо из продуктов животного происхождения усваивается организмом лучше, чем из растительных источников.

Важно правильно употреблять пищу, содержащую железо: