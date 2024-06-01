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Общество

Предприятие по сортировке и переработке отходов запустили в городе Ош

В Оше в рамках проекта ГЧП запустили предприятие по сортировке и переработке твердо-бытовых отходов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

С предприятием ознакомился председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Объект построен компанией «Таза-Комплекс». С открытием станции по сортировке и переработке твердо-бытовых отходов создано более 80 рабочих мест. Их количество планируют увеличить.

Сортировочный комплекс включает в себя передовые технологии из России и Европы.

Проект рассчитан на несколько этапов. На первом открыта станция по сортировке твердо-бытовых отходов, на втором будет создан экотехнопарк с глубокой переработкой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295594/
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