Новый мусоросжигательный завод будет производить электроэнергию и стройматериалы. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил вице-мэр Бишкека Жыргалбек Шамыралиев.

Он отметил, что предприятие будет перерабатывать около 1 тысячи тонн отходов в сутки. Строительство займет полтора-два года.

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«В итоге мы будем получать электроэнергию, которой нам сегодня не хватает. Возведение завода в какой-то мере разгрузит ТЭЦ. Предприятие будет вырабатывать и тепло. Вокруг него разовьются другие бизнес-процессы. Теплом могут пользоваться дома и производители. Из отходов от производства будем делать стройматериалы. То есть это цикл максимальной безотходности, в конечном итоге захоронению будет подлежать около 10 процентов отходов, а в будущем, надеюсь, дойдем и до нулевого цикла», — сказал Жыргалбек Шамыралиев.

По его словам, китайская компания внесет $95 миллионов инвестиций.



«Это предварительная сумма, потому что переработка 1 тысячи отходов в сутки — это первоначальный этап. В последующем инвестор планирует увеличить вложения и переработку до 3 тысяч тонн. Мы его называем не просто мусоросжигательный завод. В Китае он обозначен как научно-исследовательский парк. На его базе проводятся научная и исследовательская работа, обучение специалистов. В будущем китайская сторона обязуется готовить наших специалистов. Предприятие будет производить 20 мегаватт электроэнергии в час. Кроме того, будет создан парк технологий и индустрии», — подчеркнул вице-мэр.

Он отметил и другие положительные стороны проекта:

Кардинально решается проблема мусорного полигона: во-первых, мусор обеззараживается; во-вторых, полигон перестает расти вверх или вширь, не захватывает новые территории, создается процесс уничтожения.

Импортируются инвестиции. Не вкладываются деньги городского бюджета на строительство, инвестор сам за свои средства будет строить завод и создавать высокотехнологический научный объект.

Импорт науки и технологий, а также специалистов, которые будут нужны в будущем. Сейчас в Кыргызстане применяется только один метод — захоронение. Наша страна будет иметь новые открытия и видения, растить специалистов в этой сфере, использовать более эффективные технологии.

Жыргалбек Шамыралиев добавил, что, когда создавался мусорный полигон в 1974 году и передавался Фрунзе, площадь территории под захоронение отходов составляла 12 гектаров. Сегодня она занимает 74 гектара.

Напомним, в ноябре 2023-го мэр города Айбек Джунушалиев и генеральный директор компании Junxin Dai Daoguo подписали рамочное соглашение о сотрудничестве по объекту по производству электроэнергии на основе сжигания отходов.