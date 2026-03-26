Экспертов по сертификации могут лишить допуска за нарушения

Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана напомнил о мерах, применяемых к экспертам по сертификации за нарушение установленных требований.

Как сообщили в ведомстве, в случае выявления нарушений правил подтверждения соответствия продукции действие сертификата компетентности эксперта может быть приостановлено или прекращено.

Основаниями для прекращения действия сертификата являются, в частности, признание недействительными двух и более выданных документов за последние два года, отсутствие профессиональной деятельности в течение года, отказ от прохождения инспекционного контроля, а также предоставление ложных сведений.

В ЦСМ подчеркнули, что эксперты обязаны строго соблюдать требования и процедуры оценки соответствия, а также нормы технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза.

В ведомстве отметили, что соблюдение этих правил направлено на обеспечение качества и безопасности продукции и повышение доверия к национальной системе оценки соответствия.