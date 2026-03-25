Общество

В Кара-Балте городскому парку присвоено имя выдающегося поэта Алыкула Осмонова

В Кара-Балте городскому парку присвоено имя выдающегося поэта Алыкула Осмонова. Решение принято местными депутатами. На сессии Кара-Балтинского горкенеша за него проголосовали единогласно.

21 марта 2026 года — 111 лет со дня рождения кыргызского поэта-новатора.

Алыкул Осмонов родился в семье бедняка. Рано лишившись родителей, воспитывался в детдомах. За свою недолгую жизнь он выпустил множество поэтических сборников и написал ряд драматических произведений.

Перу поэта также принадлежат высокохудожественные переводы на кыргызский язык «Евгения Онегина» Александра Пушкина, «Отелло», «Двенадцатая ночь» Уильяма Шекспира, басен Ивана Крылова и перевод «Витязя в тигровой шкуре». В последние годы жизни, будучи тяжело больным, Алыкул Осмонов не оставлял пера и создал наиболее талантливые произведения, прославляющие жизнь, любовь и труд.

Музей имени Алыкула Осмонова находится в селе Каптал-Арык Панфиловского района Чуйской области, где и родился выдающийся поэт и драматург с нелегкой судьбой.
