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Общество

Но душою среди гор, как прежде, я... Алыкулу Осмонову исполнилось бы 110 лет

21 марта 2025 года исполнилось 110 лет со дня рождения кыргызского поэта-новатора Алыкула Осмонова. Как отмечена дата, читайте в материале 24.kg.

Молитвы и стихи

Чуйское областное отделение Союза писателей Кыргызстана и Дом-музей Алыкула Осмонова распространили короткий пресс-релиз: «21 марта... на Ала-Арчинском кладбище на могиле великого поэта состоится реквием памяти»...

Зная масштаб великого поэта, его вклад в национальную поэзию, я думал, что из-за скопления автомобилей будет сложно найти парковку у погоста, и поехал на общественном транспорте.

Но увы... Никакого скопления автомобилей, толпы людей, направляющихся к могиле Алыкула Осмонова, не было. Пришла лишь пара десятков человек — студенты да несколько людей преклонного возраста. Видимо, почитатели его творчества.

Из публичных персон был только бывший депутат Жогорку Кенеша, ныне председатель Союза писателей Каныбек Иманалиев.

— Привет! Ты интересуешься творчеством Алыкула Осмонова или тебя попросил прийти преподаватель? — спрашиваю у девушки.

— И преподаватель попросил прийти, и сама интересуюсь поэзией, — ответила студентка первого курса факультета сестринского дела ИСИТО по имени Нурзада.

— Что ты знаешь о творчестве поэта?

— Ну он кыргызский поэт, один из тех, кем мы гордимся, рано ушел из жизни, оставил хорошие стихи, со смыслом, — говорит Нурзада.

— А какие стихи помнишь?

— Знаю наизусть его стихотворение про малышку Букентай, у которой отец ушел на фронт и не вернулся, — отвечает студентка, прочитав отрывок.

Собеседница оказалась чемпионкой КР по борьбе алыш и призером мировых чемпионатов.

По словам Нурзады, интересуется кыргызской культурой и поэтому хорошо знакома с творчеством Алыкула Осмонова.

Абдуалим — студент МУК. Задаю ему такой вопрос. Молодой человек рассказывает, что о мероприятии сообщила преподаватель, ему стало интересно.

— Что ты знаешь про Алыкула Осмонова?

— Особо не знаю, если честно.

— В школе же проходили?

— Да, но не помню, честно говоря. Информации мало. Признаться, мне немного стыдно стало, что не знаю о поэте ничего. Хочу узнать больше, и я обязательно прочту о нем, — сказал Абдуалим.

Другая студентка МУК Бегимай знает о творчестве поэта чуть больше. Как он болел, откуда черпал вдохновение, где писал, с кем дружил, какие произведения переводил на кыргызский язык.

— А какие стихи помнишь наизусть?

— Про Иссык-Куль.

— О чем он?

— О дружбе, красоте озера, любви... Помню еще его стихотворение «Букентай». Это мое любимое произведение — переворачивает душу человека.

Студенты и преподаватели возложили цветы к могиле Алыкула Осмонова и прочитали молитву.

Масштаб международный

Руководитель научного центра алыкуловедения и директор Дома-музея поэта Замир Асаналиев развеял пессимистический настрой и раскрыл масштаб планируемых мероприятий в честь круглой даты литератора.

По его словам, уже второй год проходит фестиваль стихов Алыкула Осмонова, причем на международном уровне. Участие принимают пять стран.

— В этом году фестиваль хотят провести наши турецкие братья. Он планируется 15 мая. Фестиваль пройдет в турецком городе Элязыге, — рассказал Замир Асаналиев.

Он отметил, что ранее только три книги поэта изданы на русском языке. И вот снова переиздан в Москве сборник стихов и поэм «Мой дом».

— В июле в рамках 110-летия поэта в Алматы (Казахстан) пройдет научно-практическая конференция. Ожидается приезд делегаций из тюркоязычных государств, — сказал директор дома-музея.

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области будет установлена памятная доска поэту. Это связано с тем, как отметил Замир Асаналиев, что более 80 процентов своих произведений Алыкул Осмонов написал именно на Иссык-Куле, где он получал лечение и поправлял здоровье. Глава региона взял на себя ответственность за проведение фестиваля поэзии имени Алыкула Осмонова в Джети-Огузе.

По словам Замира Асаналиева, по всей стране учреждения культуры проводят конференции, собрания, концерты в честь 110-летия поэта. Итоговое мероприятие намечается на 15 октября в родном селе Алыкула Осмонова Каптал-Арык Панфиловского района.

— А сколько выделено из республиканского бюджета на различные мероприятия в честь празднования?

— Средств в бюджете не предусмотрено. Турки обещали издать за свой счет две книги, организация ТЮРКСОЙ 2025-й объявила Годом памяти Алыкула Осмонова.

— Его стихи переведены на турецкий язык?

— Да. И не только. Переведены на турецкий, азербайджанский, казахский и узбекский, — проинформировал Замир Асаналиев.

— Зная масштаб личности, какое внимание уделяется государством 110-летию поэта?

— Есть постановление правительства о юбилейных датах. И туда попадают только такие даты, как 75, 100 лет и так далее. Но и среди чиновников много почитателей творчества поэта, — ответил директор научного центра алыкуловедения.

Стихи как ценность нации

— Сегодня произведения поэта издаются. Выделяются ли деньги на это из бюджета? — спрашиваю председателя Союза писателей Каныбека Иманалиева.

— В Кыргызстане акынов много. Мы народ, близкий к поэзии. Вот уже 33-й год подряд у могилы Алыкула Осмонова читаем его стихи. Это особое отношение нашего народа к поэту. Мы любим критиковать правительство, что, мол, оно не выделяет средства. Его книги народ издает сам. Те же фонд Алыкула, мигранты в России... В этом году в Турции издают. Книги Алыкула востребованы среди народа. Его величие в том, что он свои стихи оставил не правительству, а народу, — ответил Каныбек Иманалиев.

— По вашему мнению, в школьной программе достаточно ли уделено внимания и часов творчеству поэта?

— Творчество Алыкула не должно ограничиваться школьной программой. Как в каждом доме кыргыза есть калпак, комуз и бешик, должна быть и книга стихов Алыкула Осмонова, — заключил председатель Союза писателей.

В целом, кроме чтения стихов, участники реквиема говорили о том, что нужно продолжать пропаганду творчества поэта, его произведений.

По словам экс-председателя Союза писателей Нурлана Калыбекова, у каждого поэта бывают периоды творческих поисков. Например, начало пути. Некоторые взяли его ранее не изданные стихи и выпустили книгу, куда включены стихи еще его школьного периода, на начале творческого пути.

Любители творчества Алыкула Осмонова также посетили его дом-музей, который находится на пересечении улиц Акиева и Боконбаева. Музей отремонтировали, в каждой комнате видеокамера, книги аккуратно застеклены. Во дворе есть небольшая площадка, где, пожалуй, можно проводить поэтические вечера...

Алыкул Осмонов родился в семье бедняка. Рано лишившись родителей, воспитывался в детдомах. За свою недолгую жизнь он выпустил множество поэтических сборников и написал ряд драматических произведений.

Перу поэта также принадлежат высокохудожественные переводы на кыргызский язык «Евгения Онегина» Александра Пушкина, «Отелло», «Двенадцатая ночь» Уильяма Шекспира, басен Ивана Крылова и перевод «Витязя в тигровой шкуре».

В последние годы жизни, будучи тяжело больным, Алыкул Осмонов не оставлял пера и создал наиболее талантливые произведения, прославляющие жизнь, любовь и труд.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323611/
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