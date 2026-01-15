В Будапеште презентовали сборник стихов Алыкула Осмонова на венгерском языке

В Посольстве Кыргызской Республики в Венгрии состоялась презентация и торжественная передача первых экземпляров сборника стихотворных произведений Алыкула Осмонова в переводе на венгерский язык. Мероприятие прошло в рамках празднования 110-летия со дня рождения кыргызского народного поэта. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Фото МИД КР. В Будапеште презентовали сборник стихов Алыкула Осмонова

Литературный проект реализовал известный венгерский тюрколог Шомфаи Кара Давид при содействии Посольства Кыргызской Республики в Венгрии. Его цель — популяризация кыргызской классической поэзии и укрепление культурных связей между Кыргызстаном и Венгрией.

В сборник вошли наиболее значимые произведения Алыкула Осмонова, отражающие глубину философской мысли поэта, гуманистические ценности и национальный колорит кыргызского народа.

Отмечается, что ключевую роль в реализации инициативы сыграл основной спонсор проекта — юрист и меценат Ф. Папчак. Благодаря его поддержке были обеспечены профессиональные переводы и подготовка издания в соответствии с высокими литературными и издательскими стандартами.