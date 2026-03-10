12:46
Общество

Назначен директор мемориального комплекса имени Алыкула Осмонова

Замирбек Асаналиев назначен директором Государственного мемориального комплекса имени Алыкула Осмонова с испытательным сроком три месяца. Соответствующий приказ подписан в Минкультуры.

Ранее он занимал руководящие должности в СМИ, госструктурах, образовательных учреждениях и культурных организациях. Последние годы работал в Бишкекском гуманитарном университете, а также возглавлял городской музей имени Алыкула Осмонова, входящий в состав Дирекции объединенных музеев Бишкека.

Мемориальный комплекс имени Алыкула Осмонова включен в список объектов историко-культурного наследия КР

Замирбек Асаналиев отмечен наградами за вклад в развитие культуры Кыргызской Республики, в том числе нагрудным знаком «Отличник культуры».

Государственный мемориальный комплекс имени Алыкула Осмонова расположен в селе Каптал-Арык Панфиловского района Чуйской области — на родине поэта. В его состав входят музей, посвященный жизни и творчеству Осмонова, памятник поэту и мемориальная территория комплекса. Объект включен в республиканский список историко-культурного наследия Кыргызстана. 
