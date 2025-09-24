12:12
Общество

Реконструкция развязки на улице Алма-Атинской парализовала движение в Бишкеке

В Бишкеке из-за реконструкции транспортной развязки на пересечении улицы Алма-Атинской и северной объездной трассы образовались многокилометровые пробки.

Как сообщают очевидцы, перекресток оказался фактически заблокирован — автомобилисты по два часа стояли на месте, не имея возможности разъехаться.

Ситуацию осложнил прошедший накануне дождь, из-за которого движение стало еще более затрудненным. Водители жаловались, что не могли вовремя добраться до пункта назначения.

На место были вынуждены выехать сотрудники управления Патрульной службы милиции, которые поставили регулировщиков для наведения порядка.

