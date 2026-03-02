09:20
Общество

Февраль 2026 года в Бишкеке оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Февраль этого года в Бишкеке стал самым теплым за весь период метеонаблюдений. Об этом свидетельствуют данные сайта «Погода и климат».

До этого самым теплым считался февраль 2021-го со средней температурой +3,9 градуса.

В феврале 2026 года среднемесячная температура достигла +6 градусов, что на 6,5 градуса выше нормы.

Самая низкая температура воздуха зафиксирована 8 февраля и составила −5,2 градуса. Самым теплым днем оказалось 19 февраля, когда столбики термометров поднялись до +22,9 градуса.

Кроме того, в течение месяца обновлены несколько суточных температурных максимумов.

Наиболее высокие показатели зафиксированы 5 февраля — +18,4 градуса, 19 февраля — +22,9 градуса и 20 февраля — +19,6 градуса.

При этом абсолютный дневной рекорд февраля остался прежним. Он принадлежит 25 февраля 2016 года, когда среднесуточная температура достигла +25,4 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364174/
