Президентский лицей «Акылман» проведет конкурсный отбор на новый учебный год

Президентский лицей «Акылман» объявляет конкурсный отбор среди учащихся на 2025/26 учебный год. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

По его данным, в отборе могут принять участие ученики шестых классов с гражданством Кыргызстана, ударники и отличники.

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Конкурс состоит из трех этапов: первые два пройдут в виде онлайн-тестирования на сайте test.akylman.edu.kg, третий —офлайн-тестирования на местах в каждом регионе. В первые два тура тест пройдет по математике, логике, кыргызскому и русскому языкам, а также по истории; в третьем — по математике, логике, кыргызскому и английскому языкам.

Для участия в онлайн-тестировании нужно зарегистрироваться на сайте test.akylman.edu.kg, запись пройдет 1-14 апреля 2025 года.

По итогам испытаний 72 лучших ученика зачислят в седьмой класс лицея.

Семейный и социальный статус учащегося при приеме не учитывается, поэтому у всех желающих есть возможность принять участие в конкурсе.

Принятые в лицей «Акылман» на 100 процентов обеспечиваются государством. Обучение ведется на кыргызском и английском языках, русскоязычных классов нет.

Напомним, президентский лицей «Акылман» создан летом 2023 года. Основная цель — развитие интеллектуального, научного и творческого потенциала обучающихся. Учреждение финансируют за счет фонда президента, и оно подчиняется непосредственно главе государства.

На прошлой неделе Жогорку Кенеш одобрил законопроект, предусматривающий привилегии для выпускников лицея. Их будут вне конкурса зачислять в резерв кадров государственной гражданской и муниципальной службы.