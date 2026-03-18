Общество

В Кыргызстане оцифровано около 195 государственных слуг

В Кыргызстане оцифровано около 195 государственных слуг. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил министр цифрового развития и инновационных технологий КР Азамат Жамангулов.

По его словам, расширение мобильных цифровых сервисов не останавливается.

«Мы уже накопили критическую массу самых востребованных государственных услуг, которыми пользуются граждане. На сегодня примерно 195 госслуг оцифровано, около 70 процентов из них автоматизированы полностью, начиная от подачи заявления, заканчивая предоставлением ответа госоргана. Оставшаяся часть полуавтоматизирована — работает на стадии подачи заявления, но в любом случае за результатом гражданину придется прийти самому», — сказал Азамат Жамангулов.

Он отметил, что сейчас предстоит работа над развитием проактивных госслуг.

«Это когда гражданин не обращается в госорган, а госорган сам заботится о нем. Допустим, в семье родился ребенок, роддом передает информацию, определенное госучреждение готовит свидетельство о рождении, приписку в определенный центр семейной медицины, график вакцинации, место учебы в зависимости от прописки и так далее. Таким образом, чтобы до совершеннолетия люди не собирали пакет документов в школу или садик, а госорганы сами отправляли справки в соответствующие учреждения. Будем в дальнейшем работать в этом направлении», — добавил Азамат Жамангулов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366475/
Материалы по теме
Самозапрет на переоформление имущества может появиться в приложении «Тундук»
Работу парламента КР начали полностью переводить в цифровой формат
Минпросвещения цифровизирует школьное питание в Кыргызстане
Почти 250 планшетов передал ЮНИСЕФ системе здравоохранения Кыргызстана
Почему меняются пенсионные накопления в приложении «Тундук»? Ответ оператора
В приложении «Тундук» у части кыргызстанцев уменьшились пенсионные накопления
Цифровую систему «Единая модель перевозочного процесса» внедряют в Кыргызстане
На 300 миллионов сомов увеличится уставный капитал ОАО «Түндүк»
Кыргызстан перейдет на цифровое управление парламентом в 2026 году
Депутат: Граждане КР не смогли попасть в малый хадж, поверив данным «Тундука»
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в&nbsp;соцсетях Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в соцсетях
Бизнес
Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф
Успейте внести фитр-садака: в&nbsp;MegaPay это можно сделать за&nbsp;несколько минут Успейте внести фитр-садака: в MegaPay это можно сделать за несколько минут
Весенний фестиваль в&nbsp;Royal Central Park&nbsp;&mdash; празднование Нооруза 22&nbsp;марта Весенний фестиваль в Royal Central Park — празднование Нооруза 22 марта
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
