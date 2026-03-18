В Кыргызстане оцифровано около 195 государственных слуг. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил министр цифрового развития и инновационных технологий КР Азамат Жамангулов.

По его словам, расширение мобильных цифровых сервисов не останавливается.

«Мы уже накопили критическую массу самых востребованных государственных услуг, которыми пользуются граждане. На сегодня примерно 195 госслуг оцифровано, около 70 процентов из них автоматизированы полностью, начиная от подачи заявления, заканчивая предоставлением ответа госоргана. Оставшаяся часть полуавтоматизирована — работает на стадии подачи заявления, но в любом случае за результатом гражданину придется прийти самому», — сказал Азамат Жамангулов.

Он отметил, что сейчас предстоит работа над развитием проактивных госслуг.

«Это когда гражданин не обращается в госорган, а госорган сам заботится о нем. Допустим, в семье родился ребенок, роддом передает информацию, определенное госучреждение готовит свидетельство о рождении, приписку в определенный центр семейной медицины, график вакцинации, место учебы в зависимости от прописки и так далее. Таким образом, чтобы до совершеннолетия люди не собирали пакет документов в школу или садик, а госорганы сами отправляли справки в соответствующие учреждения. Будем в дальнейшем работать в этом направлении», — добавил Азамат Жамангулов.