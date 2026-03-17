В Бишкеке начали строить учреждение для детей с инвалидностью

В Бишкеке с участием председателя кабмина Адылбека Касымалиева и мэра Айбека Джунушалиева состоялась церемония закладки капсулы под строительство детского сада «Үмүт чырагы». Об этом сообщает столичный муниципалитет.

«Современный двухэтажный детский сад будет расположен на пересечении улиц Ахунбаева и Репина. Новое двухэтажное учреждение общей площадью 3 тысячи 467 квадратных метров будет рассчитано на 250 воспитанников и предназначено для детей с инвалидностью. В детском саду будут учебные помещения, в том числе кабинет гимнастики, логопеда, контактный зоопарк. Цель проекта — создание современного дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающего условия для воспитания, обучения и социальной адаптации детей с инвалидностью и развитие инклюзивного образования», — говорится в сообщении.
Материалы по теме
Детский сад или парковка? Родители и жители «Тунгуча» просят обустроить детсад
Жители поселка Дачного в Бишкеке просят сохранить детсад
В очереди на дошкольное образование в Бишкеке стоит 29 тысяч детей
Родители воспитанников детсада № 4 пожаловались на недостатки: мэрия проверила
Около 500 детей в Кыргызстане посещают детсады по ваучеру
За год в Кыргызстане вернули 25 зданий детских садов — незаконно приватизированы
Детсады будут финансировать по-новому: кабмин утвердил типовые нормы
Два ведомственных детсада ГСИН предлагают передать айыл окмоту
Дети-сироты с инвалидностью в городе Ош могут остаться без жилья
Государству возвращены здание детского сада и участок в Таласской области
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Учителя недовольны коэффициентами в&nbsp;зарплате. Главу кабмина просят разобраться Учителя недовольны коэффициентами в зарплате. Главу кабмина просят разобраться
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
Forbes KZ: Проект &laquo;Центральная Азия без сирот&raquo; объединил бизнесменов Кыргызстана Forbes KZ: Проект «Центральная Азия без сирот» объединил бизнесменов Кыргызстана
О! предоставляет бесплатный доступ к&nbsp;ChatGPT c&nbsp;2023 года для всех абонентов О! предоставляет бесплатный доступ к ChatGPT c 2023 года для всех абонентов
Доступны государственные льготные кредиты на&nbsp;экологичное отопление Доступны государственные льготные кредиты на экологичное отопление
В Бишкеке начали строить учреждение для детей с инвалидностью В Бишкеке начали строить учреждение для детей с инвалид...
В Бишкеке увековечат память венгерского ученого-тюрколога Иштвана Мандока
Жители просят отремонтировать улицу Маликова в селе Кок-Жар. Ответ мэрии Бишкека
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 марта: без осадков
В ГНС КР призвали бизнес и государство найти золотую середину в налогообложении