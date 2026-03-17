В Бишкеке начали строить учреждение для детей с инвалидностью

В Бишкеке с участием председателя кабмина Адылбека Касымалиева и мэра Айбека Джунушалиева состоялась церемония закладки капсулы под строительство детского сада «Үмүт чырагы». Об этом сообщает столичный муниципалитет.

«Современный двухэтажный детский сад будет расположен на пересечении улиц Ахунбаева и Репина. Новое двухэтажное учреждение общей площадью 3 тысячи 467 квадратных метров будет рассчитано на 250 воспитанников и предназначено для детей с инвалидностью. В детском саду будут учебные помещения, в том числе кабинет гимнастики, логопеда, контактный зоопарк. Цель проекта — создание современного дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающего условия для воспитания, обучения и социальной адаптации детей с инвалидностью и развитие инклюзивного образования», — говорится в сообщении.