Жители просят отремонтировать улицу Маликова в селе Кок-Жар. Ответ мэрии Бишкека

Капитально ремонтировать улицу Маликова в селе Кок-Жар не будут. Так пресс-служба мэрии Бишкека ответила на жалобы сельчан на ужасное состояние улицы.

По информации муниципальной администрации по Октябрьскому административному району, в этом году приоритетным направлением в сфере дорожного строительства определена реконструкция и модернизация центральных и магистральных улиц.

«Это делается для повышения безопасности дорожного движения, улучшение транспортной доступности и снижение нагрузки на основные городские магистрали. В связи с ограниченностью бюджетных средств и утвержденным титульным списком объектов дорожного строительства на 2026 год, проведение капитального ремонта улицы Маликова в текущем году не предусмотрено. Муниципальная администрация рассматривает возможность выполнения временных мер по улучшению состояния улицы, в том числе отсыпки старого асфальтового покрытия после начала работ по реконструкции и реабилитации автомобильных дорог Октябрьского района», — говорится в сообщении.