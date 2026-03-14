Общество

Касымалиев проверил строительство ключевых автодорог Иссык-Кульской области

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область проинспектировал строительство и проекты реконструкции ряда автомобильных дорог региона.

Глава кабмина ознакомился с ходом строительства автодороги Каракол — Энилчек. Согласно проекту реконструкции, ее протяженность составит 105 километров. Строительные работы начались в декабре 2025 года, завершить их планируется в декабре 2026 года.

Также Адылбеку Касымалиеву представили проект строительства автодороги Каракол — Токтогул — Жыргалан протяженностью 60,5 километра.

Кроме того, в ходе рабочей поездки главе кабмина презентовали проекты реконструкции автодороги Балыкчи — Барскоон — Каракол протяженностью 75 километров, а также Джети-Огуз — Койсары протяженностью 16,9 километра.

Отмечается, что финансирование строительства дорог осуществляется за счет средств республиканского бюджета и других источников.

Реализация проектов направлена на развитие транспортной инфраструктуры региона, повышение транспортной доступности и создание условий для социально-экономического развития Иссык-Кульской области.

По итогам осмотра Адылбек Касымалиев дал ряд поручений профильным государственным органам.
Материалы по теме
Глава кабмина: старые корпуса больницы в Джети-Огузе требуют срочной замены
В Кыргызстане будут заранее просчитывать, какие кадры нужны экономике
Кабмин изменил порядок освобождения товаров из СЭЗ от НДС
Адылбек Касымалиев посетил ряд социальных объектов в Тюпском районе
Статуса высокогорных могут лишиться 34 села. Кабмин предложил переходный период
В Кыргызстане хотят упростить санэпидконтроль. Проект вынесли на обсуждение
В Кыргызстане обновят правила инвестирования пенсионных накоплений
Новые члены кабмина принесли присягу в парламенте
Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на двух трассах Кыргызстана. Прайс
Кабмин ввел новый механизм предупреждений за экстремизм для СМИ и организаций
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплату повысят всем учителям, а&nbsp;не&nbsp;выборочно&nbsp;&mdash; Минпросвещения С 1 апреля зарплату повысят всем учителям, а не выборочно — Минпросвещения
Кислотные облака из&nbsp;Ирана. Дойдут&nbsp;ли они до&nbsp;Центральной Азии? Кислотные облака из Ирана. Дойдут ли они до Центральной Азии?
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;неделю зарегистрировано 6,5 тысячи случаев ОРВИ и&nbsp;гриппа В Кыргызстане за неделю зарегистрировано 6,5 тысячи случаев ОРВИ и гриппа
Бизнес
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
14 марта, суббота
16:20
Касымалиев проверил строительство ключевых автодорог Иссык-Кульской области Касымалиев проверил строительство ключевых автодорог Ис...
16:00
В Бишкеке коммунальщикам вручили награды и новую спецтехнику
15:43
Страшно и красиво. На Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч
15:22
Глава кабмина: старые корпуса больницы в Джети-Огузе требуют срочной замены
15:22
США объявили награду до $10 миллионов за информацию о ключевых чиновниках Ирана