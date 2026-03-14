Общество

В Бишкеке коммунальщикам вручили награды и новую спецтехнику

В Бишкеке в спортивной арене «Жаштык» 14 марта прошла торжественная церемония, посвященная профессиональному празднику работников жилищно-коммунального хозяйства.

В мероприятии принял участие заместитель председателя Бишкекского городского кенеша Жылдызбек Абдраимов. Он поздравил сотрудников отрасли с профессиональным праздником и от имени горкенеша вручил отличившимся работникам почетные грамоты и благодарственные письма.

В церемонии также участвовал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев. В ходе мероприятия ряду муниципальных предприятий вручили ключи от новой специальной техники.

После официальной части праздничное мероприятие продолжилось концертной программой. Для участников выступили деятели культуры, представившие музыкальные номера.
