Мэрия намерена снести павильоны на улице Ауэзова. На их месте появится сквер

На улице Ауэзова в столице планируется демонтаж торговых павильонов. На месте 12 марта прошло выездное совещание с участием заместителя мэра Бишкека Рамиза Алиева, сообщили в мэрии.

Предпринимателям напомнили о необходимости добровольно демонтировать торговые объекты. Им также предложили альтернативные места для торговли на рынках «Чынар» и «Аламедин базары», однако владельцы павильонов отказались.

Фото мэрии Бишкека. Хотят снести павильоны на улице Ауэзова

По данным муниципалитета, в 2017 году 24 земельных участка были переданы во временное пользование для размещения торговых точек. Проверка показала, что павильоны находятся на территории зеленой зоны, что стало основанием для расторжения договоров.

28 февраля 2026 года владельцам объектов вручили уведомления о добровольном демонтаже, но реакции не последовало. 11 марта павильоны отключили от электро- и водоснабжения.

В мэрии отметили, что на месте торговых объектов планируется построить мини-сквер для жителей микрорайона «Аламедин-1». Если требования не будут выполнены, демонтаж проведут принудительно.