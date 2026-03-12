23:32
Лотерея Green Card — 2027: Госдепартамент США ужесточает правила

Государственный департамент США вводит новые требования для регистрации в Diversity Visa (программа получения «зеленой карты»), которые вступят в силу 10 апреля. Они опубликованы на сайте ведомства.

Главным изменением станет необходимость предоставления цифровых копий документов уже на этапе подачи первичной анкеты, что призвано усилить борьбу с мошенничеством и упростить идентификацию участников.

Согласно обновленному регламенту, теперь заявители обязаны не только указывать данные действующего заграничного паспорта, но и загружать в электронную систему скан-копии страниц с биографическими данными и подписью владельца. Без этих документов регистрация в системе будет невозможна.

Помимо технических требований, корректировке подверглась и терминология самой анкеты. Ведомство решило отойти от широких понятий: графу «гендер» заменит четкое определение «пол», а вместо указания количества полных лет (графа «возраст») теперь потребуется вносить точную дату рождения.

Эти нововведения логически дополняют финансовую реформу программы: напомним, что с сентября 2025 года за регистрацию в лотерее был введен обязательный сбор в размере $1. Ранее процесс подачи заявки был бесплатным, однако участившиеся случаи фальсификаций и временная приостановка выдачи виз в декабре прошлого года вынудили власти США пересмотреть подход к организации конкурса.

Новые правила затронут всех претендентов на получение вида на жительство в рамках программы на 2027 год.
