Общество

Участие в лотерее Green Card станет платным

Государственный департамент США официально объявил о введении платы за участие в лотерее Green Card (Diversity Visa Lottery).

Согласно опубликованному правилу, вступающему в силу 16 октября 2025 года, все участники лотереи должны будут уплатить электронный регистрационный сбор в размере $1. Платеж будет производиться через авторизованный правительственный портал США в момент подачи заявки.

Как отмечается, новый регистрационный сбор не возвращается, независимо от результатов лотереи.

Плата за дальнейшее рассмотрение заявления на визу в случае выигрыша не изменилась — $330.

Ожидается, что нововведение принесет примерно $25 миллионов в год в виде дополнительных доходов для операционных расходов лотереи, которые включают в себя модернизацию системы, улучшение сбора данных и проверки безопасности.
