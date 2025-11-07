14:10
Общество

Лотерея грин-карт сохранится, изменится лишь график регистрации — Госдеп США

Госдепартамент США сообщил о технических изменениях в процедуре подачи заявок на участие в лотерее Diversity Visa (DV-2027). Программа сохраняется, изменения касаются только сроков регистрации и объявления результатов. Конкретные даты опубликуют позже. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что победители DV-2027 смогут подать документы на иммиграционные визы в установленные ранее сроки — с 1 октября 2026 года по 30 сентября 2027-го. 

Таким образом, организационные корректировки не повлияют на сам механизм программы.

Кроме того, с 16 сентября этого года вводится регистрационный сбор за участие в лотерее — $1. Это предусмотрено документом о пересмотре консульских сборов.

Программа Diversity Visa ежегодно предусматривает выдачу около 50 тысяч виз гражданам стран с низким уровнем миграции в США. Проверка результатов осуществляется через систему Entry Status Check (ESC).

По данным DV-2025, наибольшее число победителей зарегистрировано в Узбекистане — 5,5 тысячи человек. Далее следуют Кыргызстан — 3 тысячи, Таджикистан — 2,9 тысячи и Казахстан — 2 тысячи участников.
