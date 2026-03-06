18:58
Общество

Мужчину не выпустили из КР из-за штрафа в 1 тысячу сомов. Ответ судисполнителей

Служба судебных исполнителей дала разъяснения относительно гражданина М.К., который не смог выехать за границу из-за штрафа в 1 тысячу сомов.

По данным ведомства, 26 января М.К.К. с семьей пытался вылететь в Турцию, однако сотрудниками Пограничной службы ему отказано в выезде.

«В отношении этого гражданина ранее наложен штраф в размере 1 тысячи сомов, который он оплатил и ограничение по нему было снято. Но в отношении супруги О.Ж. решением Свердловского райсуда введено временное ограничение на выезд в связи с задолженностью перед налоговыми органами в 1 миллион 320 тысяч 398 сомов. Таким образом, причиной запрета на выезд стало не наличие штрафа в 1 тысячу сомов, а действующее судебное ограничение, связанное с крупной налоговой задолженностью супруги», — говорится в сообщении.

Служба судебных исполнителей призывает граждан перед планированием выезда за границу заранее проверять наличие задолженностей на сайте.
