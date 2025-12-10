ГНС внедряет автоматизированное начисление налога на недвижимое имущество

Налоговая служба Кыргызстана внедряет автоматизированное начисление налога на недвижимое имущество в рамках изменений в налоговое законодательство.

Так, согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс, исчисление и уплата налога на имущество осуществляются налоговым органом по месту нахождения объекта недвижимости или земельного участка.

Для реализации этих норм ГНС проводит комплексную техническую работу по настройке автоматизированной системы начисления налога на недвижимое имущество. Это упростит процедуру исчисления налога на имущество, снизит административную нагрузку на налогоплательщиков и повысит точность начислений.

Для корректного формирования налоговых обязательств за 2026 год ГНС призывает всех физических и юридических лиц провести предварительную сверку данных, содержащихся в правоустанавливающих документах, с информацией Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии (ГУ «Кадастр»).

Необходимо проверить корректность следующих сведений:

• ИНН владельца;

• фамилия, имя, отчество или наименование юридического лица;

• площадь объектов недвижимости и земельных участков;

• назначение объектов;

• доли владения;

• дата регистрации и другие параметры, отраженные в правоустанавливающих документах.

Своевременная сверка данных обеспечит корректное начисление налога на имущество в автоматизированном режиме и предотвратит возможные расхождения.