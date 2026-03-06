17:50
Тяжелобольных в Кыргызстане хотят бесплатно обеспечивать анальгетиками

Кабинет министров вынес на обсуждение порядок оказания паллиативной медицинской помощи и бесплатного обеспечения пациентов в терминальной стадии заболевания наркотическими и обезболивающими препаратами. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Документ разработан для реализации части 4 статьи 35 Закона «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике». Он устанавливает правила оказания паллиативной помощи неизлечимо больным пациентам и порядок бесплатного обеспечения их необходимыми обезболивающими лекарствами.

По данным разработчиков, ежегодно в Кыргызстане паллиативная помощь требуется не менее 20 тысячам взрослых пациентов с тяжелыми стадиями хронических заболеваний, включая онкологию.

Из-за нехватки специализированных коек в государственных стационарах большинство таких пациентов получают помощь на дому.

Отмечается, что отсутствие отдельного нормативного акта до сих пор приводило к правовой неопределенности в вопросах оказания паллиативной помощи и обеспечения пациентов обезболивающими препаратами.

Согласно проекту, паллиативная помощь будет предоставляться амбулаторно, в стационарах, дневных стационарах, специализированных отделениях и хосписах организаций здравоохранения. Пациенты освобождаются от сооплаты и получают такую помощь бесплатно.

 

Паллиативная помощь — это медицинская и социальная помощь людям с неизлечимыми или тяжелыми хроническими заболеваниями, когда полностью вылечить болезнь уже невозможно. Ее основная цель — облегчить боль, уменьшить страдания и улучшить качество жизни пациента.
