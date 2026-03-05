В Ошской области зачищают 78 гектаров водоохранной зоны

Минстрой начал принудительный демонтаж незаконных объектов на территории Кулатовского айыльного аймака Ноокатского района Ошской области. Нарушения выявлены в ходе проверки прибрежной зоны реки Абшыр-Сай. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото пресс-службы Минстроительства. Демонтаж незаконных строений

Установлено, что на земельном участке площадью 78 гектаров, принадлежащем гражданину К.А.К., ряд малых и капитальных строений возведен с грубыми нарушениями закона. Объекты располагались непосредственно в водоохранной зоне, где строительные работы строго ограничены для сохранения экосистемы.

В Министерстве строительства подчеркивают, что работа по защите водоохранных зон ведется для обеспечения экологической безопасности. Ведомство намерено системно продолжать проверки и очищать прибрежные территории от самовольных построек во взаимодействии с местными властями.