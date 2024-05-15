Дело акына Аската Жетигена передано в суд

Уголовное дело в отношении Аската Жетиген уулу поступило в Свердловский районный суд Бишкека. Об этом со ссылкой на адвоката Самата Матцакова на своей странице в Facebook сообщила правозащитница Гулшайыр Абдирасулова.

Следствием ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 278 и пунктом 1 части 2 статьи 327 Уголовного кодекса (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами и публичные призывы к насильственному захвату власти с использованием средств массовой информации или информационно-коммуникационных сетей).

По словам адвоката, о назначении предварительного слушания по делу его подзащитного он узнал только накануне вечером. «Это является нарушением требования части 3 статьи 279 УПК Кыргызской Республики, согласно которой уведомление о вызове сторон на судебное заседание должно быть направлено не менее чем за три дня до дня проведения предварительного слушания. Такое требование призвано обеспечить сторонам возможность подготовиться к предварительному слушанию, включая подготовку ходатайств о недопустимости, прекращении или приостановлении уголовного дела, изменении меры пресечения и других процессуальных действий», — сообщил адвокат.

Он также отметил, что со стороны судьи Свердловского районного суда Ж.Сулайманова, его помощника и секретаря затеяна волокита в непредоставлении защитнику возможности для ознакомления с материалами уголовного дела. Сделать это адвокату удалось только с третьей попытки, примерно в 18.30, после того как секретарь отправила уведомление о назначении предварительного слушания.

17 марта сотрудники ГКНБ задержали акына Аската Жетигена за критику власти и возбудили уголовное дело по статье «Призывы к насильственному захвату власти». Его привезли из Нарына в Бишкек и водворили в ИВС на 48 часов. По решению Первомайского суда столицы акына отпустили под подписку о невыезде.

Аскат Жетиген поблагодарил кыргызстанцев за поддержку и заявил: «Видя, как обнаглели «экидосы», не могу быть культурным. Народ их привел к власти с надеждой на то, что в стране будут установлены справедливость и порядок». Он также добавил, что готов понести ответственность за сказанное.

20 марта акына арестовали на два месяца.