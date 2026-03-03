21:22
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Общество

В Бишкеке заложили капсулу под новый многофункциональный культурный центр

Фото Минкультуры. В Бишкеке заложили капсулу под новый многофункциональный культурный центр

В Бишкеке заложили капсулу под строительство нового многофункционального культурного центра. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры, информации и молодежной политики.

Отмечается, что ранее здесь находилось старое здание кинотеатра «Чатыр-Куль». С 2009 года его использовали как помещение государственного молодежного театра «Учур». В 2025 году здание после пожара признали аварийным, а в этом году его снесли.

После объект передали на баланс мэрии Бишкека и выделили финансирование на строительство современного центра.

Министр культуры Мирбек Мамбеталиев выразил уверенность, что он станет значимой площадкой для театральных постановок, концертов, кинопоказов, молодежных инициатив и образовательных программ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364312/
просмотров: 1136
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке строят современную станцию юных техников с обсерваторией и картодромом
Строительные материалы в Кыргызстане: что происходит с ценами и рынком
В Манасском районе выявлено более 3 тысяч новых объектов наследия
На месте бывшего кинотеатра «Чатыр-Куль» построят современный культурный центр
Новое здание мэрии Бишкека будет девятиэтажным
В январе Институт сейсмологии КР выдал техзаключения по 62 строительным объектам
Капстроительство. Мэрия Бишкека борется с недобросовестными подрядчиками
Стройкомпанию в Бишкеке накажут за нарушения техники безопасности
В Минстрое обсудили развитие городов и сел Кыргызстана. Какие вопросы поднимали
Нарушения выявили на стройплощадках школ и детсадов в Ошской области
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
В&nbsp;Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к&nbsp;ответственности В Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к ответственности
Аудио о&nbsp;бриллианте за&nbsp;миллионы: в&nbsp;Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Бизнес
Beeline обеспечил абонентов на&nbsp;Ближнем Востоке бесплатным роумингом Beeline обеспечил абонентов на Ближнем Востоке бесплатным роумингом
Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во&nbsp;время приема антибиотиков? Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во время приема антибиотиков?
Получить выплату &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; теперь можно через приложение Abank Получить выплату «Балага сүйүнчү» теперь можно через приложение Abank
Экосистема&nbsp;О!: от&nbsp;мобильной связи до&nbsp;финтех-гиганта к&nbsp;17-летию бренда Экосистема О!: от мобильной связи до финтех-гиганта к 17-летию бренда
3 марта, вторник
21:21
Кыргызстанцев призвали не обращаться в нелицензированные медицинские учреждения Кыргызстанцев призвали не обращаться в нелицензированны...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 марта: дожди, переходящие в снег
20:45
ЦИК проверяет информацию о наличии судимости у депутата ЖК Бекмурзы Эргешова
20:42
СМИ выяснили размер зарплаты учительниц вероятных сыновей Путина и Кабаевой
20:24
Минстрой выявил в Бишкеке ряд объектов, не зарегистрированных в реестре