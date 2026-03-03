В Бишкеке заложили капсулу под новый многофункциональный культурный центр

В Бишкеке заложили капсулу под строительство нового многофункционального культурного центра. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры, информации и молодежной политики.

Отмечается, что ранее здесь находилось старое здание кинотеатра «Чатыр-Куль». С 2009 года его использовали как помещение государственного молодежного театра «Учур». В 2025 году здание после пожара признали аварийным, а в этом году его снесли.

После объект передали на баланс мэрии Бишкека и выделили финансирование на строительство современного центра.

Министр культуры Мирбек Мамбеталиев выразил уверенность, что он станет значимой площадкой для театральных постановок, концертов, кинопоказов, молодежных инициатив и образовательных программ.