Общество

В Жогорку Кенеше начали обсуждать штрафы за ложную маркировку органики

На сайте  Жогорку Кенеша опубликован для общественного обсуждения проект закона о внесении изменений в законодательство Кыргызской Республики, регулирующее защиту прав потребителей и ответственность за нарушения при реализации органической продукции. Документ усиливает требования к правилам продажи, маркировке и онлайн-размещению информации об органических товарах.

Проект предусматривает обязательное выделение специальных торговых полок для сертифицированной органической продукции, а также создание отдельного раздела на сайтах продавцов при дистанционной торговле.

За отсутствие таких полок или информации вводятся штрафы: от 3 тысяч сомов до 20 тысяч сомов в зависимости от того, является продавец физическим или юридическим лицом.

Поправками также предлагается установить ответственность за использование на обычных товарах символов и пиктограмм, похожих на органический логотип, если это способно ввести покупателей в заблуждение.

В пояснительной записке указывается, что законопроект направлен на поддержку органического сельского хозяйства, повышение прозрачности рынка и защиту потребителей от недостоверной информации. Разработчики уверяют, что документ не требует бюджетных расходов и не несет негативных социальных или экономических последствий.

Законопроект размещен на сайте парламента и доступен для общественного обсуждения. После рассмотрения его вынесут на голосование Жогорку Кенеша.
