В 2025 году из США впервые с 1930-го уехали больше американцев, чем приехали

В 2025 году из США уехали больше американцев, чем приехали — такого не было со времен Великой депрессии.

По данным Института Брукингса (Brookings Institution), в указанный период наблюдался чистый отрицательный миграционный прирост: страну покинули около 150 тысяч человек. Ожидается, что в 2026 году отток населения увеличится.

По данным The Wall Street Journal, в 2025 году число иммигрантов сократилось до 2,6-2,7 миллиона человек по сравнению с почти 6 миллионами в 2023-м.

Анализ 15 стран, по которым имеются частичные или полные данные за 2025 год, показал, что в них переехали по меньшей мере 180 тысяч американцев.

По оценкам Госдепартамента, в 2022 году в Мексике проживали 1,6 миллиона американцев, в Канаде — более 250 тысяч. В Великобритании - более 325 тысяч американцев, что в целом составляет более 1,5 миллиона американцев, проживающих в Европе.

В Португалии число американцев, проживающих в стране, выросло более чем на 500 процентов с начала пандемии COVID. Только за 2024 год оно увеличилось на 36 процентов.

В 2025 году Ирландия приняла 10 тысяч американцев, что примерно в два раза больше, чем в предыдущем году. По данным издания, в прошлом году в Германию переехали больше американцев, чем немцев в США.

Ключевыми факторами стали удаленная работа, рост стоимости жизни в США и предпочтения в образе жизни.

Ранее Министерство внутренней безопасности США сообщило о 675 тысячах депортаций и 2,2 миллиона случаев «самодепортации» в прошлом году.