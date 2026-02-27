Где в мире стали меньше употреблять наркотики, а где больше, выяснили эксперты

Международное сотрудничество в рамках трех конвенций по контролю над наркотиками значительно снизило вред от их незаконного оборота и защитило здоровье людей по всему миру. Об этом говорится в докладе Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН) за 2025 год.

Президент организации Севиль Атасой подчеркнула, что система работает благодаря неослабевающей поддержке государств, которые на протяжении уже 60 лет сдерживают торговлю и злоупотребление наркотиками, а также обеспечивают доступ к необходимым лекарствам.

В докладе отмечается, что благодаря глобальной системе учета и уведомлений проникновение легально произведенных веществ в нелегальные каналы сохраняется минимальным. В 2025 году через созданную МККН платформу PEN Online удалось предотвратить попытку вывезти 3 тонны прекурсора фентанила, что могло привести к производству до 3,3 тонны опасного наркотического вещества.

Современные инструменты обмена данными позволяют странам мира быстрее реагировать на попытки незаконного оборота и предотвращать мошенничество в международной торговле контролируемыми веществами. Все более важную роль играет и сотрудничество с частным сектором: химической промышленностью, логистическими компаниями и онлайн-платформами, указано в тексте.

Отдельное внимание в докладе уделено доступу к обезболивающим препаратам. Несмотря на достаточные мировые запасы, многие страны с низким и средним уровнем дохода продолжают сталкиваться с нехваткой морфинсодержащих лекарств и трудностями в их закупке. МККН призывает государства устранять барьеры, которые мешают пациентам получать необходимое лечение.

Доклад фиксирует характерные региональные тенденции: рост потребления наркотиков в Африке, снижение смертей от синтетических веществ в Северной Америке, расширение кокаинового рынка в Южной Америке, рекордные объемы нелегального производства метамфетамина в Восточной Азии и усиление трафика через государства Океании.

По данным МККН, в последние годы резко вырос объем незаконной торговли кокаином в Западной и Центральной Европе, о чем свидетельствует широкая доступность этого вещества и общий объем изъятий. Производство синтетических наркотиков в Европе расширяется; серьезную проблему по-прежнему представляет собой распространение новых психоактивных веществ.

Канада, Мексика и Соединенные Штаты Америки в последние годы еще более активизировали свои действия по борьбе с производством наркотиков и наркотрафиком. Число случаев передозировки сократилось как в Канаде, однако, по мнению авторов документа, пока рано оценивать, превратится ли это сокращение в устойчивую тенденцию. Употребление опиоидов в немедицинских целях по-прежнему вызывает обеспокоенность у экспертов с точки зрения общественного здравоохранения.