12:37
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Общество

В жилмассиве «Ак-Босого» Бишкека временно отключат холодную воду

24 февраля будет прекращена подача питьевой воды с 9.00 до 18.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По ее данным, район отключения: жилой массив «Ак-Босого».

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека

«Отключение связано с проведением аварийно-ремонтных работ на водозаборе «Ак-Босого-1». МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362991/
просмотров: 112
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат объяснил слова о «плате за воду» соседними странами
Президент внес изменения в порядок работы Нацсовета по воде и земле
Глава кабмина посетил завод по производству воды. Его открыли граждане КР в ОАЭ
КР обозначила водную безопасность главной проблемой на саммите в Дубае
Казахстан присоединился к Протоколу ООН по проблемам воды и здоровья
Узбекистан и Казахстан установят гидропосты для учета трансграничных вод
В части Бишкека весь день не будет холодной воды
За последние 70 лет площадь ледников в Кыргызстане сократилась на 16 процентов
В Кыргызстане за 11 месяцев 796 сел обеспечены питьевой водой
В Бишкеке прорвало трубу и затопило улицу
Популярные новости
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время Орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время Орозо и что с этим делать
ГКНБ: Экс-сотрудники ответят по&nbsp;закону, конфликта между силовыми ведомствами нет ГКНБ: Экс-сотрудники ответят по закону, конфликта между силовыми ведомствами нет
Бизнес
Партнерство ОАО &laquo;Государственная таможенная инфраструктура&raquo; и&nbsp;госоператора MEGA Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
Mastercard и&nbsp;MBANK разыграют поездку на&nbsp;финал Лиги чемпионов УЕФА Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
21 февраля, суббота
12:22
В жилмассиве «Ак-Босого» Бишкека временно отключат холодную воду В жилмассиве «Ак-Босого» Бишкека временно отключат холо...
12:00
Премьера «Маршалов» и новый сезон «Черного солнца». Что смотреть в конце февраля
11:43
Сильный ветер в Бишкеке. Дерево упало на автомобиль
11:43
В Минтруда КР рассказали, как назначаются пособия по беременности и родам
11:21
Мэр Балыкчи лично закрыл точку продажи самогона