В жилмассиве «Ак-Босого» Бишкека временно отключат холодную воду

24 февраля будет прекращена подача питьевой воды с 9.00 до 18.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По ее данным, район отключения: жилой массив «Ак-Босого».

Фото мэрии Бишкека

«Отключение связано с проведением аварийно-ремонтных работ на водозаборе «Ак-Босого-1». МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой», — говорится в сообщении.