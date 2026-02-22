В Бишкеке 22 февраля переменная облачность. Температура воздуха ожидается +15 градусов.

В столице разговление (ифтар) — в 18.48. Полный календарь орозо-2026 можете посмотреть здесь.

Анвар Оморканов

Родился 22 февраля 1967 года. Президент Федерации хоккея КР.

Джамиля Джаманбаева

Родилась 22 февраля 1977 года. Омбудсмен КР.

Памятные даты

День работника землеустройства, геодезии и картографии КР

С 22 февраля 1999 года государственная регистрация сделок с недвижимостью возложена на Государственное агентство по регистрации прав на недвижимое имущество при правительстве (Госрегистр).

Устанавливая дату, правительство Кыргызской Республики приняло во внимание вклад работников землеустройства, регистрации прав на недвижимое имущество, геодезии и картографии в земельную реформу, создание национальной системы регистрации прав на недвижимое имущество, развитие рынка земли и недвижимости, осуществление работ по картографии.

День поддержки жертв преступлений

Ежегодно 22 февраля во многих странах отмечают День поддержки жертв преступлений как памятную дату, призванную обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных действий людей.

Дата выбрана в связи с тем, что 22 февраля 1990-го правительство Англии опубликовало «Хартию жертв преступлений» (Victim’s Charter: Statement of the Rights of Victims of Crime).

Проблема социальной реабилитации жертв преступлений начала волновать сообщество в конце прошлого века. В сентябре 1985 года Седьмой конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями утвердил Декларацию основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью. 29 ноября 1985-го Генеральная Ассамблея ООН приняла эту декларацию, впервые разработав универсальные принципы поддержки и защиты жертв преступления и злоупотребления властью.

Люди, которые меняли мир

Умер бард Николай Марусич



22 февраля 2011-го на 60-м году жизни умер автор и исполнитель песен, бард, актер Николай Марусич.

Он родился во Фрунзе в 1951-м. Окончил Свердловское театральное училище, работал актером в театрах драмы в Свердловске, Джамбуле.

С 1977 по 1994 год — актер Русского драматического театра Бишкека; в 1994-м открыл частный продюсерский центр «Марко».

Кроме работы на театральной сцене, снимался в нескольких десятках художественных фильмов. Записал семь альбомов, где выступил не только как исполнитель, но и как автор и композитор.

Умер академик Каип Оторбаев

Родился 22 апреля 1922 года в селе Тегерменты Чуйской области. Видный ученый и общественный деятель, заслуженный деятель науки Киргизской ССР, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор географических наук, профессор, почетный член географического общества СССР, ветеран отечественного спорта.

Каип Оторбаев принимал активное участие в подготовке научных и педагогических кадров и специалистов для народного хозяйства. Многие годы возглавлял Кыргызский государственный университет. На протяжении многих лет подготовил 5 докторов и 18 кандидатов наук.

Свою научно-педагогическую работу академик умело сочетал с общественной деятельностью. Видный ученый дважды избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР. Многие годы возглавлял Республиканский комитет защиты мира.

Умер 22 февраля 2015-го.

