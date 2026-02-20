15:24
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Общество

Южную часть проспекта Дэн Сяопина в Бишкеке закроют на ремонт

В Бишкеке с 24 февраля южная сторона проспекта Дэн Сяопина на участке от улицы Интергельпо до улицы Кайназарова протяженностью 4,458 километра будет временно закрыта в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, работы начнутся досрочно в связи с необходимостью замены водопроводных труб.

«На этом участке будут выполнены демонтаж дорожного полотна, расширение проезжей части, обновление бордюров и укладка нового асфальтового покрытия. В 2025 году реабилитационные работы проведены на северной стороне проспекта. Согласно графику, ремонт разделят на три этапа, при этом открытие участков планируется поэтапно в течение одного месяца», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362899/
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
В этом году в КР отремонтируют 457 километров дорог и построят 22 моста
В 2025-м Минтранс построил и отремонтировал более 1,5 тысячи километров дорог
Почему затянулась пробивка улицы Бакаева в Бишкеке, объяснил чиновник
В Бишкеке в 2026 году построят и реконструируют 119 километров дорог
Превратить Кыргызстан в региональный хаб намерен кабмин к 2030 году
Депутат поднял вопрос о долгострое моста на Жибек Жолу и Осмонкула в Бишкеке
В Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в 2026 году
Министр транспорта жестко отчитал дорожников: «Вы нас позорите! Где качество?»
Не успели уложить — уже поплыл: новый асфальт в Бишкеке тает быстрее снега
В соцсетях возмутились асфальтом «временного действия» в Сузаке
Популярные новости
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время Орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время Орозо и что с этим делать
Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается
Бизнес
Mastercard и&nbsp;MBANK разыграют поездку на&nbsp;финал Лиги чемпионов УЕФА Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
MEGA поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступлением священного месяца Орозо MEGA поздравляет кыргызстанцев с наступлением священного месяца Орозо
20 февраля, пятница
15:22
Айсулуу Тыныбекова показала свою новую квартиру Айсулуу Тыныбекова показала свою новую квартиру
15:20
Главе кабмина продемонстрировали проекты солнечной энергетики на Иссык-Куле
15:14
В Бишкеке временно закроют участок проспекта Жибек Жолу. Схема автобусов
14:59
Южную часть проспекта Дэн Сяопина в Бишкеке закроют на ремонт
14:38
На Иссык-Куле построят финансово-инвестиционную территорию «Тамчи»