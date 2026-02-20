Южную часть проспекта Дэн Сяопина в Бишкеке закроют на ремонт

В Бишкеке с 24 февраля южная сторона проспекта Дэн Сяопина на участке от улицы Интергельпо до улицы Кайназарова протяженностью 4,458 километра будет временно закрыта в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, работы начнутся досрочно в связи с необходимостью замены водопроводных труб.

«На этом участке будут выполнены демонтаж дорожного полотна, расширение проезжей части, обновление бордюров и укладка нового асфальтового покрытия. В 2025 году реабилитационные работы проведены на северной стороне проспекта. Согласно графику, ремонт разделят на три этапа, при этом открытие участков планируется поэтапно в течение одного месяца», — говорится в сообщении.