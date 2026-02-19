На автодороге Лебединовка – ГЭС-5, которая соединяет жилые массивы с северной объездной дорогой столицы, продолжаются масштабные строительные работы по расширению моста. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

По данным ведомства, подрядчики уже приступили к демонтажу старых металлических ограждений по обеим сторонам моста, а также ведут фрезерование и очистку изношенного асфальтового покрытия.

Параллельно на участке дороги от моста до проспекта Жибек Жолу продолжаются земляные работы, включая перенос линий электроснабжения и связи.

В связи с реконструкцией данный участок автодороги закрыт для движения с 15 февраля до 20 апреля. Жителей и водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Общая протяженность трассы Лебединовка – ГЭС-5 составляет 5,1 километра. После завершения работ дорога будет расширена с двух до четырех полос. Проект также включает установку освещения, строительство новых тротуаров по обеим сторонам большого моста и возведение отдельного пешеходного перехода.

Работы направлены на повышение пропускной способности дороги и снижение транспортной нагрузки в северной части Бишкека.