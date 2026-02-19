15:19
Общество

О предупреждении факторов с негативным влиянием на ситуацию в КР заявили в МВД

В МВД состоялось аппаратное совещание по вопросам обеспечения безопасности граждан с руководителями органов внутренних дел. В нем приняли участие глава ведомства Улан Ниязбеков, первый заместитель министра, заместители министра, а также руководители территориальных органов милиции.

Рассмотрены вопросы предупреждения факторов, оказывающих негативное влияние на общественно-социальную ситуацию, а также меры по пресечению преступности в общественных местах.

Улан Ниязбеков уделил особое внимание усилению профилактики преступлений и правонарушений, поручив обеспечить проведение соответствующей работы на высоком уровне.

«Каждый руководитель обязан взять под личный контроль оперативную обстановку на своей территории и принять комплексные эффективные меры по предупреждению и пресечению преступности», — отметил он.

Также руководителям органов внутренних дел поручено продолжить реализацию проекта «Безопасная страна», обеспечив системный контроль за его исполнением на местах, активизацию профилактических мероприятий, эффективное использование технических средств видеонаблюдения и своевременное принятие мер по выявленным недостаткам.

Отдельное внимание обращено на необходимость обеспечения строгого соблюдения служебной дисциплины и законности личным составом. Руководителям указано на персональную ответственность за состояние дисциплины в подчиненных подразделениях, недопущение нарушений служебной этики и принятие принципиальных мер реагирования по каждому факту выявленных нарушений.

Особый акцент сделан на работе с обращениями граждан. Поручено обеспечить их всестороннее, объективное и своевременное рассмотрение, исключить формальный подход, а также повысить качество сервисного обслуживания.
