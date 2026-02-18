22:08
Общество

В Бишкеке стройкомпания работала без разрешительных документов. Ее оштрафовали

В Бишкеке в отношении компании, проводившей строительные работы без разрешительных документов, принимаются меры. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, департамент государственного архитектурно-строительного контроля осуществляет постоянный мониторинг строительных объектов по всей стране.

«Выявлено, что при возведении многоэтажного жилого дома на улице Суванбердиева, 33 с торгово-коммерческими помещениями и двухуровневым подземным автопаркингом работы велись без разрешительных документов. В отношении ОсОО «СК Эверест Групп» составлен акт, оно обязано представить необходимые документы для устранения выявленных нарушений. Кроме того, наложен штраф в 200 тысяч сомов», — говорится в сообщении.

Строительная фирма не представила в Бишкекское городское управление государственного архитектурно-строительного контроля согласованный проект и положительное заключение госэкспертизы.

Несмотря на отсутствие разрешительных документов, компания самостоятельно выполняла строительно-монтажные работы, включая устройство диафрагмы и установку колонн. Такие действия квалифицируются как нарушение закона о градостроительстве и архитектуре.

Материалы дела направлены в Октябрьский районный суд.
