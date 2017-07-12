Популизм через край. Чего хотят юристы от кандидатов в президенты

В Кыргызстане набирает обороты президентская гонка. Едва ли не ежедневно в ЦИК поступают заявления от тех, кто уверен в своей необходимости на посту главы государства. Кыргызстанцам вновь обещают молочные реки и кисельные берега. По мнению известного юриста — главы Института конституционной политики Нурлана Садыкова, все обещания не более чем халва, от которой, как известно, слаще нам не станет. Но и без предвыборных программ кандидаты не могут выйти к народу.

Нурлан Садыков считает, что все обещания должны стать второстепенными. А на первое место претендентам на президентский пост уместно ставить все-таки другие актуальные проблемы.

Сегодня эксперт ответил на вопросы ИА «24.kg».

— Вы, как практикующий юрист, отслеживаете, какие вопросы сейчас наиболее обсуждаемы в обществе?

— Не открою Америки, если скажу, что сейчас все обращают внимание на программы кандидатов в президенты. По моему мнению, большинство предвыборных платформ, мягко говоря, не впечатляют. Льется какой-то поток популистских обещаний, которым и сами кандидаты вряд ли верят. Это полбеды. Видно, что большинство кандидатов не видят основных проблем, которые стоят перед нашим обществом.

— А какие проблемы, по-вашему, являются основными?

— Абсолютно уверен, что главное на сегодня — это судебная реформа и реформа правоохранительных органов.

У многих кандидатов в их предвыборной риторике есть упоминание о необходимости реформирования судов. При этом они не делают анализа причин, которые способствуют преследованию оппозиции, почти никто не показывает механизмов таких реформ. Или же предлагаются какие-то фрагментарные несистемные меры, которые никакого результата не дадут, а будут лишь имитировать реформы.

— Давайте на конкретных примерах. Пока СДПК официально не выдвинула своего претендента, поговорим о двух основных участниках кампании-2017 — Омурбеке Бабанове и Темире Сариеве. Что в их программах вас не устраивает?

— Начнем с лидера «Республики — Ата Журт». Например, известная инициатива депутата Омурбека Бабанова о необходимости прослушки, когда сам судья должен дать письменное согласие на прослушивание своих телефонных разговоров, а также разговоров своих родственников. Могу сразу сказать, что это работать не будет. Почему?

Во-первых, прослушивание судей должно осуществляться не по письменному согласию, а автоматически, это и есть часть целого комплекса антикоррупционных мер.

Во-вторых, прослушку и сейчас можно осуществлять — по постановлению суда.

В-третьих, почему из-за работы судей должны ущемляться права их родственников, которые, возможно, занимаются бизнесом? Это породит недобросовестную конкуренцию.

В-четвертых, наивно же полагать, что свои коррупционные дела судьи обсуждают по телефону. Такие темные дела никогда по телефону не обсуждались и, тем более, не будут обсуждаться. Все делишки стряпаются, как правило, при личных встречах.

А ведь эта мера (прослушивание телефонов) предлагалась для включения не просто в закон — даже в Конституцию.

Как юрист ответственно заявляю: это сырая инициатива, вырванная из общего контекста целого комплекса антикоррупционных реформ.

— А Темир Сариев? Вы изучили и его программу?

— Пожалуй, на сегодня только он один коротко и внятно сказал, что будет делать для проведения реформы судов и милиции. Мне импонируют его краткость, ясность и прагматичность.

— Что революционного предлагает этот кандидат в президенты?

— В том-то и дело: в сариевской программе нет революционности или других популистских «новаторств».

В своей программе он отметил четыре направления реформ судебной и правоохранительной сферы: улучшение системы подбора, отбора и обучения кадров; повышение уровня заработной платы; внедрение системы постоянного антикоррупционного контроля не только правоохранительными методами, но и административными, которые иногда более эффективны; внедрение работающей, а не формальной системы проверки деклараций о доходах.

Я считаю, что такой комплексный подход может дать хорошие результаты.

— Но и здесь нет никаких гарантий, что обещания не останутся лишь на бумаге…

— Вот это основной вопрос. Для любой реформы прежде всего нужна политическая воля. Если такой воли нет, то даже самые хорошие начинания останутся нереализованными.

Для реформ нужна не только политическая воля, а еще стопроцентное понимание, что именно нужно делать, как и когда, в какой последовательности.

Я считаю, что у Темира Сариева есть понимание реформы судов, милиции и прокуратуры. В случае избрания, надеюсь, его политической воли хватит для воплощения в жизнь трудных, но очень нужных реформ.

— А программы других кандидатов вы тоже тщательно изучаете?

— Что касается многих других кандидатов в президенты, то я пока не слышал от них четких и ясных заявлений о том, какие реальные меры они будут принимать в случае своего избрания. Есть какие-то отрывочные предложения, но системного видения, по-моему, нет.

Все это пока демонстрирует всем нам то, что многие кандидаты не понимают важности реформ и просто делают популистские заявления.