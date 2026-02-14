Улан Бийбосунов возглавил управление ГКНБ по Бишкеку

Улан Бийбосунов назначен руководителем управления Государственного комитета национальной безопасности по Бишкеку. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в силовых структурах.

Фото ГКНБ

По данным редакции, Бийбосунов является полковником МВД. Ранее он занимал должность советника министра внутренних дел, а также возглавлял службу по противодействию экстремизму в системе МВД.

Отмечается, что он является кадровым чекистом, более 30 лет проработал в системе органов национальной безопасности.

Официальной информации о назначении на момент публикации в открытых источниках не размещено.

Напомним, что после отставки главы ГКНБ Камчыбека Ташиева указом президента принят ряд мер по реформе ведомства.