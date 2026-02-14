18:12
Общество

ДУМК расторгло договоры с двумя компаниями и лишила их права организовывать умру

ДУМК распространило официальное заявление о расторжении договоров с ОсОО «Нур Умра Трэвел» и ОсОО «Аманат Бизнес Холдинг».

Как отмечается в сообщении, ряд пунктов заключенных соглашений был существенно нарушен руководством указанных компаний. В связи с этим договоры прекращены в одностороннем порядке.

С 10 февраля 2026 года ОсОО «Нур Умра Трэвел» и ОсОО «Аманат Бизнес Холдинг» лишены права на организацию и проведение умры (малого хаджа). С этого момента любая деятельность данных компаний по отправке паломников на умру считается незаконной.

В Духовном управлении мусульман Кыргызстана призвали граждан пользоваться услугами только уполномоченных и официально аккредитованных компаний. В ведомстве подчеркнули, что это необходимо для обеспечения безопасности паломников и организации умры в соответствии с установленными требованиями.

ДУМК рекомендует верующим заранее проверять наличие официальной аккредитации у туроператоров, чтобы избежать возможных рисков.
